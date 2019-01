Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adolescente au murit in timp ce incercau sa evadeze dintr-o sala de jocuri de tip escape room din nordul Poloniei. De asemenea, un barbat a fost ranit din cauza incendiului izbucnit acolo. Joachim...

- Sfarsit tragic chiar in noaptea ajunului pentru o fetita de șase ani si bunica acesteia, in varsta de 82 de ani. Cele doua au murit carbonizate, dupa ce casa in care locuiau, aflata in sectorul 1 din București, a fost cuprinsa de flacari. Se pare ca mama fetiței se afla la serviciu in momentul in care…

- Prim ministrul Viorica Dancila a transmis astazi un mesaj, la trei ani de la cumplitul incendiu de la Club Colectiv din Bucuresti."Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care si au pierdut viata in tragicul incendiu din Clubul Colectiv si catre cei care au suferit in urma acestui cumplit…

- In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor artificii…

- Ministrul de interne polonez, Joachim Brudzinski, a subliniat vineri ca granitele europene trebuie "sigilate" si a salutat faptul ca problema relocarii refugiatilor a fost "inchisa definitiv", precizand ca este vorba de un "succes" al premierilor din Grupul de la Visegrad, relateaza agentia poloneza…