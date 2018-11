Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Argeș și copilul sau de trei ani și șapte luni au fost gasiți morți intr-un apartament din Pitești. Primele indicii arata ca barbatul și-a impușcat copilul, apoi s-a sinucis, transmite Mediafax.

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges a fost gasit mort in casa, alaturi de copilul sau de 3 ani. Potrivit unor surse judiciare, acestia au fost impuscati. Apelul la 112 a fost facut de sotia barbatului, si ea politist.

