Stiri pe aceeasi tema

- Atentat terorist in urma cu putin timp. Cel putin 17 angajati au fost ucisi si 9 raniti ai unei societati Un atac sinucigas a avut loc miercuri dimineata in estul Afganistanului, numarul victimelor fiind de ordinul zecilor. Atacul s-a produs in apropiere de Jalalabad, oras cu o populatie de peste 350.000…

- Un atentat sinucigas vizand un autobuz in care se aflau membri ai armatei de elita a regimului din Iran s-a soldat cu cel putin 20 de morti si 20 de raniti, miercuri, in sud-vestul tarii, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP.

- Cel putin 20 de membri ai Gardienilor Revolutiei au fost ucisi intr-un atentat sinucigas produs miercuri in sud-estul Iranului, anunta autoritatile iraniene.O explozie provocata de un terorist sinucigas a vizat un autocar care transporta membri ai Gardienilor Revolutiei, in zona Chanali (Khash-Zahedan),…

- Tragedie la o nunta din Peru. Cel putin 15 oameni au murit, iar alti 34 au fost raniti. Incidentul s-a produs in orasul Abancay din statul sud-american, dupa ce un torent de pietre și noroi s-a abatut asupra unui hotel.

- Cel putin patru politisti au fost ucisi si 11 au fost raniti in urma exploziei a doua bombe de pe marginea drumului care au vizat convoaie de politie in atacuri separate din nordul Irakului duminica, au...

- Cel putin 27 de oameni au murit si 77 au fost raniti intr-un dublu atentat care a vizat o catedrala din sudul tarii in timpul slujbei de duminica, au anuntat oficiali de securitate, la cateva zile...

- Tragedie enorma in centrul Mexicului. Cel putin 20 de oameni au murit, iar 70 au fost raniti in urma unei explozii produse in momentul in care victimele incercau sa fure combustibil dintr-o conducta sparta.

- Patru militari americani au fost ucisi, iar alti trei au fost raniti miercuri, la Manbij, in nordul Siriei, a anuntat un oficial american, relateaza Reuters, intr-un atentat contra coalitiei antijihadiste conduse de Washington, soldat potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) cu…