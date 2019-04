Stiri pe aceeasi tema

- Barbati inarmati care purtau uniforme militare au atacat joi un autobuz in sud-vestul Pakistanului, ucigand 14 pasageri dupa ce i-au fortat sa iasa din vehicul, au declarat oficiali citati de dpa potrivit Agerpres. Autobuzul, care se deplasa spre portul Gwadar din orasul Quetta, provincia Balucistan,…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise, iar alte 15 ranite intr-un atentat cu bomba care a avut loc vineri intr-o piata din orasul Quetta, din vestul Pakistanului, transmite EFE. "O puternica explozie" s-a...

- Flacarile au cuprins, astazi, o cladire din localitatea hunedoreana Cristur si un autobuz parcat in curtea acesteia, iar coloana de fum negru fiind vizibila de la cațiva kilometri. Localnicii din comuna aflata la marginea Devei au sunat la 112, iar focul a fost stins la scurt timp dupa sosirea pompierilor,…

- O casa din localitatea aradeana Livada a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, insa din pacate un barbat de 68 de ani a fost gasit mort in casa, iar alte doua persoane, soț și soție au ajuns la spital cu arsuri și intoxicați cu fum. ”In aceasta…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate au prins doi barbați din Arad in timp ce vindeau ecstasy. Cei doi barbați de 28 respectiv...

- Un copil de 6 ani si-a pierdut viata, joi, dupa ce a fost lovit de o butelie de oxigen care era aruncata la o ghena de gunoi de pe o strada din municipiul Hunedoara, politia efectuand cercetari la fata locului...

- Imagini de coșmar. Un copil a fost lovit in plin de o butelie care ar fi explodat dupa ce un barbat a manevrat-o necorespunzator...

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite, marți dimineata, in urma unui accident produs in zona de vest a tarii...