- Tragedie la Botosani, in noaptea de Inviere. Doi tineri au decedat si alti doi au ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat din cauza vitezei excesive. Cei patru se intorceau de la o discoteca din localitatea Hlipiceni, cand soferul, in varsta de 31 de ani, a pierdut…

- TRAGEDIE in Noaptea de Inviere. A murit in fața spectatorilor, dupa ce a cazut de pe SCENA.foto Manechinul brazilian Tales Soares a murit, dupa ce s-a prabușit pe podium. Incidentul șocant a avut loc sambata in timpul unei prezentari la Saptamana modei de la Sao Paulo, Brazilia. Tales Soares a cazut…

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP citat de Agerpres.roTreisprezece oameni si au pierdut viata. Imi pare foarte rau, a declarat…

- Guvernatorul statului Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a decretat trei zile de doliu dupa tragedia de la baza de pregatire a clubului Flamengo, dar si pentru victimele furtunii care a lovit regiunea.“Am decretat trei zile de doliu in stat dupa decesele cauzate de ploi in Rio de Janeiro si de…