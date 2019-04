Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, dintre care una minora, au decedat si doua au fost ranite in urma unui accident produs sambata noaptea pe DJ 282, in localitatea Hlipiceni, a declarat, pentru Agerpres seful Serviciului Politiei Rutiere Botosani, Teodor Orhei. Cei patru se aflau intr-un autoturism condus de…

- Reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, și adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, se vor intalni saptamana aceasta la Roma pentru a discuta despre criza din Venezuela, potrivit agenției Reuters preluata de mediafax. Venezuela, un stat aliat al Kremlinului,…

- Statele Unite au adaugat pe lista persoanelor cu interdictie de viza alti 340 de apropiati ai presedintelui Nicolas Maduro, cu incepere de luni, a anuntat joi Departamentul de Stat american, relateaza AFP. "Peste 600" de indivizi au fost lipsiti de viza SUA de la sfarsitul lui 2018, a declarat purtatorul…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, duminica, pentru preluarea unei victime ranite grav in urma impactului dintre un tir incarcat cu cauciucuri și o mașina, pe DN 65, in Lunca Corbului, județul Argeș. In total, trei persoane au fost ranite informeaza mediafax Purtatorul de cuvant al ISU Argeș,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Un barbat a decedat, iar alte doua persoane au fost grav ranite, duminica dupa-amiaza, pe DN 79A, in judetul Arad, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, una dintre victime fiind inconstienta si preluata cu elicopterul SMURD. Accidentul a avut loc intre localitatile aradene Barsa si Buteni,…

- Un grup de tari din America Latina si Canada au facut apel la armata din Venezuela sa il sustina pe liderul opozitiei Juan Guaido, scrie BBC preluat de news.ro.Intr-un comunicat, 11 dintre cele 14 membre ale Grupului de la Lima au cerut inlaturarea din functie a presedintelui socialist Nicolas…

- Manifestatiile din Venezuela impotriva presedintelui Nicolas Maduro s-au soldat cu 35 de morti si 850 de persoane au fost arestate intr-o saptamana, potrivit unui nou bilant furnizat luni de mai multe ONG-uri, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Avem numarul verificat, cu nume, prenume, loc…