- Un elev al scolii militare West Point, din statul New York, si-a pierdut viata joi intr-un accident in timpul manevrelor unui vehicul transportor de trupe, care a provocat ranirea altor 22 de persoane, a precizat institutia intr-un comunicat, relateaza AGERPRES.Potrivit mai multor media, vehiculul…

- Un copil de 13 ani a murit, iar alti 14 au fost raniti, dupa ce scena pe care se aflau s-a prabusit brusc, la un concurs de dans din China.Peste 100 de copii se aflau pe scena in momentul in care centrul acesteia a cedat, scrie observator.tv.

- Cel putin 58 de persoane si-au pierdut viata luni, in Niger, in urma exploziei unui camion-cisterna in apropierea unei statii de combustibil din capitala Niamey, a anuntat ministrul de interne Mohamed Bazoum, relateaza AFP.

- Tragedie in lumea fotbalului international. Un microbuz in care se aflau 7 fotbalisti ai formatiei Alanyaspor s-a rasturnat. Echipa se intorcea de la meciul pe care l-a disputat in deplasare la Kayserispor, incheiat la egalitate, scor 1-1, din etapa a 30-a a campionatului Turciei.

- Atletul Jamaican Kemoy Campbell, care a ajuns la spital dupa ce si-a pierdut cunostinta in timpul cursei de 3.000 de metri de la Millrose Games, luna trecuta, la New York, a declarat ca medicii i-au spus atunci ca practic inima i s-a oprit in timpul competitiei, relateaza Reuters.

- Norvegia are dovezi electronice ca fortele ruse au perturbat semnalele Sistemului de Pozitionare Globala (GPS) in timpul recentelor exercitii de razboi ale NATO si a cerut o explicatie din partea vecinului sau estic, a anuntat luni ministrul apararii acestei tari nordice, relateaza Reuters, potrivit…

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.