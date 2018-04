Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au murit si una este data disparuta, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Opt persoane au murit si una este data disparuta, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Un barbat de 83 de ani din localitatea Silistea, judetul Constanta a murit in aceasta dupa amiaza dupa ce a cazut intr un canal de irigatii.La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta dar nu au mai putut face nimic pentru victima care a fost declarata decedata. ...

- O mașina in care se aflau doi adulți și o minora de 13 ani a cazut, diminica dimineața (1 aprilie), in raul Olt. Șoferul a pierdut controlul volanului pe DN7, in apropierea localitații Brezoi. Fata a fost salvata și va fi preluata de un elicopter SMURD. In schimb, parinții ei nu au reușit sa iasa […]…

- Accident infiorator pe Valea Oltului chiar in Duminica de Florii. Doua persoane sunt de negasit dupa ce un autoturism in care se aflau un barbat. o femei și fiica lor de 13 ani a ieșit de pe șosea și a plonjat in raul Olt.

- Zece oameni au murit si doi au fost raniti când cladirea degradata a unui hotel de patru etaje s-a prabusit în orasul Indore din centrul Indiei în statul Madhya Pradesh, a anuntat politia duminica.

- Un incendiu de proporții a cuprins o secție de poliție din orașul venezuelean Valencia, capitala statului nordic Carabobo, unde funcționa și un penitenciar. Cel puțin 68 de deținuți au murit, potrivit BBC.

- O familie intreaga din satul dambovițean Cobiuța s-a intoxicat, in noaptea de marți spre miercuri, cu monoxid de carbon, de la o soba cu lemne. Tatal de 27 de ani și fiul care implinise doar o luna au murit. Mama copilului a fost gasita și ea in stare foarte grava. Cei trei s-au intoxicat, in […] The…

- Cel putin 64 de persoane au murit, iar alte zece au disparut, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. „Din pacate, trebuie sa anuntam…

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Slovacia a caștigat meciul cu Thailanda, scor 3-2, insa putea plati scump victoria, dupa ce Martin Skrtel a fost aproape de o tragedie. Puternicul fundaș a fost lovit cu mingea in cap, in minutul 23, și a cazut la pamant. Conform presei slovace, limba ii blocase respirația și doar intervenția rapida…

- O explozie la o uzina petrochinica din Cehia a condus la o tragedie! Sunt cel puțin șase morți și mai mulți raniți. Explozia a avut loc joi, in jurul orei 11. Echipele de intervenție se afla la fața locului. The post Tragedie in Cehia, dupa o explozie la o uzina! Sunt cel puțin șase morți appeared first…

- Autoritatile din judetul Neamt au intrat, luni, in alerta, dupa ce pe raul Bistrita s-au format ghetari. Terenuri agricole au fost inundate pe o suprafata de 200 de metri patrati, dar apa a intrat si in beciuri.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital.

- Femeia si copilul in varsta de sase ani au murit dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Descoperirea a fost facuta chiar de sotul femeii. Barbatul s-a intors de la servicu si a incercat sa deschida usa, insa a vazut ca este blocata. A alertat autoritatile, iar acestea au ajuns imediat la fata locului. Au…

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- Autoritatile din Serbia au raportat miercuri prima victima a valului de frig care s-a abatut asupra acestei tari si au emis o avertizare cod rosu de vreme extrema pana sambata, informeaza DPA. Un barbat in varsta de 75 de ani a murit la Doljevac, o localitate situata la 250 kilometri sud de Belgrad,…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Gripa a mai facut trei victime, printre care una la Cluj. Numarul deceselor a ajuns la 60 Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60. În 26 februarie au mai fost confirmate…

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, miercuri, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio. Vehiculul a cazut intr-o prapastie adanca de zeci de metri, la kilometrul 780 al Autostrazii Panamericane, in zona Ocona (Camana,…

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit rtv.net.

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate in aceasta seara sa intervina lpe strada Egretei din Constanta acolo unde o persoana a cazut in gol de la etajul al patrulea al unui bloc pe casa scarii. Din primele informatii victima este inconstienta. ...

- Cluj-Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. E nevoie de cazare in Sighisoara + se alatura inca 5 oameni "Marsul Sperantei" a incheiat cu succes a doua etapa. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor…

- Tragedie in raionul Hancești. Un copil de zece ani a murit dupa ce o piatra a cazut peste el. Incidentul s-a produs vineri dupa amiaza in satul Nemțeni. Baiatul a venit in vacanța de iarna la rude. Acesta a fost chemat de prieteni la joaca, in timp ce bunica sa era cumparaturi.