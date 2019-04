Stiri pe aceeasi tema

- Trei alpinisti profesionisti renumiti sunt dati disparuti si sunt considerati morti dupa o avalansa produsa in Muntii Stancosi din Canada, a anuntat joi agentia federala Parks Canada, relateaza dpa si Reuters. Americanul Jess Roskelley, 36 de ani, si austriecii David Lama, 28 de ani, si Hansjorg Auer,…

- Autoritațile canadiene au transmis ca trei alpiniști sunt considerați decedați, in urma unei avalanșe produse in Munții Stancoși, in zona Parcului Național Banff din Canada, relateaza BBC potrivit mediafax. Cei trei alpiniști incercau sa escaladeze partea estica a muntelui Howse Peak, dar…

- Peste 1000 de profesori de limba engleza din Romania au participat, sambata 23 martie, la prima editie a Conferintei National Geographic Learning Day. Ei au invatat depre noi metode de predare a limbii...

- Tragedie aviatica în Etiopia, acolo unde un avion Boeing 737 s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea din capitala Addis Abeba. Aparatul de zbor se îndrepta catre Nairobi, capitala Kenyei. Toti cei 157 de oameni aflati la bord au decedat.

- Tudor Chirila, una din cele mai implicate voci din mediul artistic in miscarea protestelor rezist, a lansat un apel la romani sa iasa in strada pentru a protesta impotriva coalitiei penalilor si a OUG 7. „In seara asta o viroza rebela ma tine in casa, dar sunt alaturi macar cu gandul de cei din strada,…

- Fotbalul mondial a fost lovit de o noua tragedie. In Brazilia, la baza de pregatire a formației Flamengo din Rio de Janeiro a izbucnit un incendiu de proporții, care a provocat decesul a 10 fotbaliști.Citește și: SURSE - Guvernul vrea sa ii anuleze o arma importanta lui Klaus Iohannis: incepe…