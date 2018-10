Tragedie în Moldova. Trei persoane au murit într-o explozie, într-un bloc Cele trei persoane decedate in explozia din sectorul Rascani sunt un barbat de 77 de ani, care a murit la Spitalul de Urgenta, un copil si o femeie, ale caror cadavre au fost gasite sub daramaturi.



In urma deflagratiei, alte sapte persoane, inclusiv un pompier, au fost ranite, conform informatiilor preliminare, potrivit Agerpres.



Cel putin trei dintre cele 20 de etaje ale blocului in care s-a produs explozia au fost avariate grav.



Desi cauza deflagratiei nu a fost inca stabilita oficial, din primele informatii reiese ca a fost vorba de explozia unei butelii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

