Tragedie în Mexic: 79 de morți Alte cel putin 66 de persoane sunt tratate in diferite spitale, a spus ministrul Sanatatii, Jorge Alcocer. Multe dintre victime au suferit arsuri atat de grave din cauza mingii de foc produse incat nu au putut fi inca identificate. Explozia s-a produs vineri la Tlahuelilpan, la circa 85 de kilometri nord de Ciudad de Mexico, si se pare ca victimele au fost persoane care s-au adunat la conducta avariata pentru a colecta combustibil. Conducta sparta ilegal Sute de persoane cu galeti si canistre se aflau la conducta cand s-a produs explozia, conform mass-media locale. Compania petroliera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

