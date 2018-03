Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra. Din primele informații, se pare ca Beniamin Pieknyi, in varsta de 20…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Un alt diplomat a minimalizat unele informatii potrivit carora progresele importante obtinute in negocierile cu Marea Britanie la sfarsitul saptamanii trecute au ajuns in punctul in care Londra poate incheia un acord de tranzitie dupa Brexit. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis,…

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat la BBC ca Londra dispune de „dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita Noviciok“ cu care a fost otravit fostul spion rus…

- Muhammad Hussain și familia sa au fost alungați de doua razboaie. Acum 30 de ani au fugit de conflictul din Afganistan si au cautat refugiu in Siria, dar razboiul izbucnit acum opt ani acolo i-a izgonit si din aceasta tara. Au ajuns temporar la Timișoara, in Centrul Regional de Tranzit pentru refugiați.…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Tragedie aviatica in Siria, unde un avion rusesc s-a prabușit! Cei 26 de pasageri plus șase membri ai echipajului și-au pierdut viețile. Avionul s-a prabușit la 1.600 de metri de pista de aterizare de la Khmeimim. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o defecțiune tehnica, iar avionul nu ar fi fost…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL si fostul ministru al Culturii! Sotia acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viata. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de Bucuresti din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul Ponta.…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Un infirmier de la Spitalul Judetean Slatina si-a injunghiat o colega asistenta, si apoi s-a sinucis. Directorul spitalului afirma la Digi24 ca a existat un incident "probabil de natura personala" intre cei...

- Știe ziua, ora, spitalul in care a fost abandonata și orfelinatul in care a copilarit, dar habar nu are cine sunt parinții ei. Și, mai știe ceva: ca prin venele sale curge sange de roman, chiar daca a crescut la Londra. E povestea unei tinere care vrea cu toata ființa ei sa-și cunoasca mama.

- Un procuror finlandez a cerut marti pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru marocanul care a recunoscut ca a omorat doua persoane si a ranit alte noua cu un cutit anul trecut in orasul Turku, instanta stabilind ca acesta a fost pe deplin constient de actiunile sale, relateaza Reuters si dpa. Abderrahman…

- Tragedie in fața unei banci din Zurich! Un barbat a deschis focul, iar doua persoane au fost lovite. Ambele au decedat la scurt timp. Poliția il cauta pe atacator. Doua persoane au fost impușcate mortal in fața unei sucursale a bancii UBS din Zurich. Identitatea atacatorului este, deocamdata, necunoscuta.…

- Primul incident a avut loc pe strada Bartholomew, situata in zona Camden din Londra. Politia a constatat decesul unui barbat, marti seara.Dupa doar doua ore, un alt barbat a fost injunghiat mortal pe strada Malden, tot in cartierul Camden din capitala Marii Britanii.Politia nu…

- Autor: Stelian ȚURLEA In noiembrie 1940, aflat departe de casa, la Londra, in condițiile in care incepuse razboiul, Ion Rațiu deschide prima pagina a jurnalului sau. Peste cateva luni Romania și Marea Britanie aveau sa-și suspende relațiile. Scria despre orice eveniment la care participase, asistase…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Tanarul de 24 de ani, injunghiat cu salbaticie in urma cu cateva zile, pe o strada din orasul Bumbesti Jiu, a povestit momentele cumplite prin care a trecut si care au determinat mutilarea sa pe viata.

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP."Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Rasturnare de situație in crima care a ingrozit Capitala. Italianul care a injunghiat mortal un proxenet roman intr-un apartament din zona Alba Iulia in prezenta prostituatei pe care o platise, va fi eliberat.

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.

- Scandal la Londra, dupa o postare pe blogul unui important politician din partidul de guvernamant Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul imigrant roman care a ajuns la Londra dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii, i-a luat prin surprindere si i-a marcat pe prietenii sai. Acestia au umplut retelele de socializare cu mesaje triste.

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Alina Fekete a fost supusa luni unei intervenții chirurgicale pentru tratarea unei fracturi la un picior, iar miercuri este programata pentru o alta intervenție chirurgicala la o mana. Ulterior, in funcție de evoluția starii de sanatate a pacientei, ar urma sa fie operata și la celalalt picior.…

- Dan Badea, fostul soț al cantareței Lora, este un barbat fericit, chiar daca a trecut printr-un divorț. Comediantul Dan Badea a fost casatorit cu Lora , insa marajul lor nu a rezistat probei timpului. Dan Badea și-a gasit apoi liniștea in brațele unei blonde pe nume Madalina, cu care, de altfel, s-a…

- Doi barbati din Marea Britanie au fost condamnati inchisoare pentru proxenetism, dupa ce o adolescenta romanca in varsta de 19 ani a reusit sa ii trimita mai multe mesaje disperate mamei sale, aflata in Romania.

- "Din primele verificari, o femeie de 58 de ani, din Cioranca, s-a angajat in traversarea DN 2 E85 prin loc nepermis si a fost surprinsa si accidentata de un autoturism care circula pe directia Buzau catre Urziceni, condus de un focsanean de 23 de ani. Din eveniment a rezultat decesul pietonului.…

- Vanzarile ultimului model Eurofighter Typhoon au fortat reducerile de locuri de munca la cea mai mare companie de aparare din Europa, BAE Systems Plc., iar Franta si Germania studiaza deja optiunile de luipta care le permite sa omita Regatul Unit, relateaza Bloomberg. Cu toate ca Marea…