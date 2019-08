Stiri pe aceeasi tema

- O plaja din zona orasului Encinitas, statul California, a fost inchisa vineri dupa prabusirea unei portiuni de faleza, incident in urma caruia trei oameni au decedat dupa mai multe tone de roci s-au pravalit peste cateva persoane aflate pe plaja, au anuntat autoritatile.

- Noua persoane au murit duminica in urma prabusirii unui mic avion de turism, in nordul Suediei, au anuntat autoritatile regionale, informeaza AFP si dpa. "Cele noua persoane care se aflau in avion...

- Cel putin 45 de persoane au murit si peste 100 au fost ranite in centrul Nigeriei dupa ce un camion-cisterna rasturnat din care populatia lua combustibil a explodat, au anuntat marti serviciile de securitate, citate de AFP, potrivit agerpres.ro."Am descoperit 45 de trupuri de persoane decedate,…

- Tragedie pe Drumul European 581, in judetul Vaslui. 5 oameni au murit si alti sapte au fost raniti azi-noapte, dupa ce un sofer a incercat sa depaseasca masina din fata. Viata a patru tineri a fost curmata tocmai cand plecau in vacanta.

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Cele doua avioane usoare s-au lovit in aer, in regiunea olandeza Brabant, transmite Mediafax. Unul dintre avioane, de tip Piper Super Cub, s-a prabusit pe un camp in urma coliziunii. Pilotul si o alta persoana aflata la bord au murit in urma accidentului. "Cele doua persoane aflate…

- Cel puțin trei persoane au decedat vineri dimineața în urma unui luari de ostatici în orașul elvețian Zurich, a anunțat poliția, informeaza site-ul postului BBC News online preluat de Mediafax.Un barbat înarmat a luat ostatice doua femei într-un apartament din sud-vestul orașului.…