- Gabi lonescu, antrenorul de baschet care i-a pregatit de-a lungul timpului pe Horia Paun si Marius Doba, a trecut in nefiinta Drama uriasa in lumea sportului dambovitean. Baschetul local a pierdut unul dintre cele mai importante nume in aceasta dimineata. Gabi Ionescu a murit la doar 66 de ani, dupa…

- Tragedie fara margini in lumea sportului! Un tanar motociclist a fost rapus de cancer, la numai 36 de ani. Boala cu care s-a luptat timp de o lunga perioada de vreme și-a infipt adanc colții in Jonathan Cantwell, care a murit in noaptea dintre miercuri spre joi.

- Lumea culturismului si a fitness-ului a primit o veste trista: Mandy Blank, una dintre vedetele acestui sport si fosta campioana mondiala de IFBB, in varsta de 42 de ani, a fost gasita moarta la domiciliul sau din Los Angeles, informeaza vineri ziarul spaniol La Vanguardia.Citește și: SURSE…

- Tenismanul australian Todd Reid, campion mondial de juniori la Wimbledon in 2002, pe cand specialistii in tenis ii prevedeau un viitor stralucit, a incetat din viata la varsta de 34 de ani, a anuntat, vineri,...

- Fosta campioana mondiala la tenis de masa Georgeta Pitica a decedat, sambata, la varsta de 88 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Tenis de Masa.(CITEȘTE ȘI: JEAN-FRANCOIS AL GRECIEI (37 DE ANI) PRETINDE CA E FIUL REGELUI MIHAI I ȘI CA ARE BINECUVANTAREA MITROPOLITULUI: ”AM DREPTUL…

- Fotbalistul polonez Krystian Popiela, un atacant in varsta de 20 de ani, care a jucat la Olympiacos Pireu si Cagliari, a murit intr-un accident rutier care a avut loc in tara sa natala. Accidentul s-a...

- Fosta campioana olimpica la gimnastica, rusoaca Elena Susunova a murit la 49 de ani, a anuntat presa internationala. Susunova a castigat medalia de aur la individual compus in 1988 , la Jocurile Olimpice ...

- Este zi de doliu in lumea sportului! Un fotbalist roman s-a stins din viața la numai 22 de ani! Halucinant este faptul ca, in urma cu trei saptamani, tanarul a incercat sa-și ia viața prin spanzurare.