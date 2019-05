Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in lumea sportului. Silver King, un cunoscut wrestler mexican, a murit pe ring chiar in timpul unei lupte desfasurate la Londra, dupa ce a suferit un atac de cord.Initial, adversarul acestuia, arbitrul si suporterii au crezut ca este o parte a coregrafiei.

- Tragedie in lumea sportului. Un sportiv celebru a murit chiar in timpul unei competitii. Cesar Barron, un cunoscut wrestler, si-a pierdut viata in ring, in timp ce se afla in timpul unui concurs, in Londra.

- Jean-Pierre Marielle a fost de sapte ori nominalizat la Premiile Cesar, echivalentul Oscarurilor in cinematografia franceza, dar nu a castigat niciodata trofeul. S-a nascut la Paris, la 12 aprilie 1932, insa cea mai mare parte a copilariei a petrecut-o la Dijon. Primul rol in teatru l-a obtinut…

- Pe 1 mai, se implinesc 25 de ani de cand Ayrton Senna a disparut in teribilul accident de pe pista de Formula 1 de la Imola. Sora fostului mare pilot brazilian, Viviane, s-a intalnit cu Papa Francisc și i-a facut i-a daruit bustul și casca lui Ayrton. Sculptura a fost realizata de nepoata triplului…

- Pilotul german Mick Schumacher viseaza sa ajunga la nivelul tatalui sau Michael, care a fost de 7 ori campion mondial in Formula 1. Sportivul, in varsta de 19 ani, face parte din Academia Ferrari si va participa in acest an la cursele din Formula 2.

- Charlie Whiting, directorul de competitii al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA), a murit, joi, la Melbourne, unde va avea loc primul Grand Prix al sezonului din Formula1.Whiting avea 66 de ani si a murit din cauza unei embolii pulmonare.

- Radu, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Tenter a decedat, luni, in urma complicatiilor survenite, dupa operatia de la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde a ajuns de urgenta duminica seara, dupa un accident rutier.

- Un barbat a murit, joi noaptea, pe DJ 212, in judetul Braila, dupa ce a fost lovit de un autoturism, in timp ce incerca sa repare un camion, potrivit IPJ Braila. Conform sursei citate, un camion in care se...