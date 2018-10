Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul australian Todd Reid, campion mondial de juniori la Wimbledon in 2002, pe cand specialistii in tenis ii prevedeau un viitor stralucit, a incetat din viata la varsta de 34 de ani, a anuntat, vineri, presa locala,

- Lumea sportului este in foliu! Leyder Ortiz Palacios, fotbalist legitimat la clubul columbian Orsomarso SC, a decedat duminica dimineata. Mijlocasul de 21 de ani a fost injunghiat in ochi, in timp ce incerca sa calmeze o situatie conflictuala izbucnita in timpul unei petreceri.

- Norifumi Yamamoto, cunoscut in lumea artelor martiale sub numele de „Kid”, multiplu campion atat in MMA cat si in kickboxing, a murit la varsta de 41 de ani, din cauza cancerului. Norifumi Yamamoto era...

- Un jucator de rugby britanic, in varsta de 16 ani, și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-o tabara. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit intr-un lac din sudul Franței. Harry Sykes era in...

- Doliu in lumea sportului! Margaret, sora fotbalistului australian, Travis Varcoe, a murit. Tanara a decedat dupa ce s-a ciocnit puternic cu o colega in timpul unui meci de fotbal australian. Margaret Varcoe practica, la fel ca fratele ei, fotbalul australian, fiind componenta a echipei feminine Angle…

- Anunt devastator pentru toti romanii care l-au indragist pe acest om, acesta s-a stins in aceasta zi, relateaza www.stirilekanald.ro. Cunoscutul nea Marin a decedat, romanii sunt socati, deoarece a fost iubit de toti, membrul formatii lautaresti. Lumea populara este in doliu. Cantaretul nea Marin, unul…

- Este zi de doliu in lumea sportului! Un fotbalist roman s-a stins din viața la numai 22 de ani! Halucinant este faptul ca, in urma cu trei saptamani, tanarul a incercat sa-și ia viața prin spanzurare.

- Atletul kenyan Nicholas Bett, campion mondial la 400 metri garduri in 2015, a murit, miercuri, in urma unui accident rutier. El se intorcea de la Campionatele Africii. Accidentul s-a produs pe un drum din...