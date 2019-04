Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului a mai suferit o pierdere majora, dupa ce un actor important a plecat dintre noi. Filmele sale vor ramane mereu in atentia publicului, fiind considerate adevarate capodopere. Actorul Seymour Cassel, nominalizat la Oscar pentru rolul secundar din „Faces” al lui John Cassavetes, a murit…

- Vestitul regizor, Gheorghyy Danelya a decedat astazi, la varsta de 89 de ani.Despre moartea artistului informeaza Novaya Gazeta. Potrivit sursei Danelya se afla in coma artificiala din 24 februarie, curent, dupa ce a suferit de o pneumonie complicata.

- Regizoarea Agnes Varda, reprezentanta a Noului Val in cinematografia franceza, a decedat in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 90 de ani, au anuntat, viner, persoane din anturajul acesteia, potrivit AFP, preluata de...

- Larry Cohen s-a facut remarcat odata cu filmele horror regizate cu buget redus, majoritatea filmate in New York, scrie fanatik.ro. Toate aveau in comun aceeași abordare cu caracter social. „Cred ca am fost inaintea timpului meu și inca sunt, de fapt. Vreau sa spun ca toate filmele pe care le-am facut…

- Doliu in lumea teatrului si a filmului din Rusia. Cunoscutul actor Vladimir Etus a murit la varsta de 96 de ani. Anuntul a fost facut de catre fiica acestuia, Raisa si directorul Teatrului Vahtangov din Moscova, unde Etus activa inca din 1945. Artistul s-a stins din viata la spital.

- Miliardarul Ehud Arye Laniado, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii din domeniul comerțului cu diamante, a murit in urma unui infarct, in timpul unei operații de marire a penisului, la o clinica de lux din Paris, Franța, potrivit The Sun.Laniado, care a murit la varsta de 65 de…

- Lisa Sheridan, cunoscuta pentru aparițiile ei din serialele CSI, a fost gasita moarta in casa.Lisa Sheridan, 44 de ani, a murit, luni, insa managerul ei Mitch Clemm, dar și familia neaga vreo tentativa de suicid."Am iubit-o mult pe Lisa și suntem devastați de pierderea ei.

- Carmen Argenziano a murit, anuntul fiind facut de reprezentantii agentiei care se ocupa de aparitiie lui, scrie spynews.ro. Momentan, nu se stie care a fost cauza mortii cunoscutului actor si om de televiziune. Pana in ultima clipa de viata i-au fost alaturi sotia, Lisa, si cei trei copii, scrie…