TRAGEDIE în LUMEA ARTISTICĂ. A MURIT unul dintre muzicienii emblematici ai pop-rock-ului din ROMÂNIA Mondial s-a lansat la un an dupa ce Nicolae Ceaușescu a preluat puterea in Romania, iar dupa cațiva ani deja reprezenta țara in turnee in afara granițelor. Trupa a produs piese pe care au dansat multe generații: "Iubire, bibelou de porțelan", "Romanța fara ecou", "Atat de frageda" sau "De va veni la tine vantul". Mondial a activat cu Dragoș Vasiliu pana la jumatatea anilor '70, cand artistul a a luat hotararea de a profesa ca inginer. Totuși, Dragoș Vasiliu a mai urcat pe scena alaturi de o parte din noua generație de artiști. S-a intamplat asta la festivalurile care au evocat formația… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Este doliu in muzica romaneasca din Romania dupa ce Dragos Vasiliu a murit. Dragos Vasiliu a fost si chitarist, si compozitor. In ultimii ani de viata lucra in domeniul transportului public. Dupa ce a incheiat cu trupa Mondial, artistul a decis sa profeseze ca inginer. Momentan nu a fost facuta publica…

- Dragoș Vasiliu, muzicianul roman care a facut parte din prima formație rock romaneasca - Mondial, s-a stins din viața. Trupul neinsuflețit al artistului va fi inhumat, joi, la ora 11:00, la Cimitirul din Chiajna.

- Doliu in muzica romaneasca! Respectabil muzician roman, Dragoș Vasiliu, care a facut istorie cu Mondial, prima formație rock romaneasca, s-a stins din viața. Chitarist și compozitor a carui munca a inspirat zeci de grupuri și artiști, veteranul chitarist ieșise la pensie ca șef de exploatare transport…

