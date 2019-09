Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani, Bogdan Teodor N., aflat in depresie, a ales sa-si puna capat zilelor. Baiatul s-a spanzurat in dulap. Tanarul locuia impreuna cu mosul sau. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca nepotul lui nu si-a mai luat medicamentele recomandate pentru tratarea depresiei. Baiatul suferea dupa…

- Un cunoscut om de afaceri din Iasi si-a pus capat zilele marti dupa amiaza. Mihai Țibu, în vârsta de 49, ce activa în domeniul viticulturii a fost gasit mort în curtea locuinței sale din Tomesti, unde s-a spânzurat

- Un om de afaceri iesean, in varsta de 49 de ani, cu activitati comerciale in domeniul viticulturii, s-a spanzurat, marti seara, in curtea locuintei sale din comuna Tomesti, situata la marginea municipiului.

- Apelul la 112 a fost facut de o vecina care a observat ca omul de afaceri statea intr-o pozitie nefireasca. Salvatorii veniti la fata locului nu au mai putut face nimic pentru el. Tibu, tata a doi copii, administra domeniul cu acelasi nume. Asupra sa a fost gasit un bilet in care isi cerea iertare familiei…

- Un caz incredibil s-a petrecut miercuri in bailey, statul Colorado, in SUA. Un copil in varsta de 8 ani, care se juca impreuna cu fratele sau pe o trambulina din curtea casei sale, a fost atacat de o puma, a informat usatoday.com. Familia locuiește intr-o zona apropiata de padure. Un vecin l-a strigat…

- Incident incredibil, in Capitala. Un adolescent a sarit cu masina in lacul Fundeni din Bucuresti. Potrivit primelor informatii, baiatul era urmarit de oamenii legii, iar pentru a scapa de acestia, baiatul s-a aruncat cu masina in lac. Dupa incident nimeni nu l-a vazut pe acesta iesind la suprafata.

- Tragedie in comuna Meteș, unde un barbat de aporxiamtiv 60 de ani, a murit electrocutat, in timp ce folosea aparatul de sudura, in curtea propriei locuințe. Potrivit IPJ Alba, barbatul era din Meteș și a decedat in curtea locuinței sale, electrocutat. Din primele informații, decesul barbatului a intervenit…

