Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa cu privire la cazul unui copilul de trei ani decedat dupa ce a cazut in fosa septica a scolii din satul Buda, iar Inspectoratul Scolar Judetean ISJ anunta ca a demarat propria ancheta si ca directoarea…

- Un copil de trei ani din satul Buda a murit dupa ce a cazut in fosa septica de la scoala din localitate. Micutul avea un frate care desfasura in curtea scolii o activitate alaturi de colegii sai. Copilul de trei ani, care nu era scolarizat, ajunsese neinsotit in curtea unitatii de invatamant. Purtatorul…

- Un copil de numai 3 ani din Iași și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit! Micuțul a fost scapat din ochi pentru cateva momente și se pare ca ar fi cazut in fosa septica a unei școli in curtea careia era și gradinița la care mergea acesta.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate a murit in cursul zilei de luni dupa ce a cazut in fosa septica din spatele scolii din localitatea Budai, a informat Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi, informeaza Agerpres.Citește și: Un barbat a murit, dupa ce mai multe placi de marmura desprinse…

- Un copil de trei ani din satul Buda, comuna Braiesti, a decedat in aceasta dupa amiaza in curtea scolii. Din primele informatii se pare ca a cazut in fosa septica de la scoala din localitate. In aceeasi curte cu scoala se afla si gradinita.

- Tragedie fara margini in județul Cluj! Un baiețel de 2 ani a fost strivit de o ușa metalica. Potrivit autoritaților, accidentul s-a produs in urma caderii unei uși metalice sprijinita de perete, peste baiețelul de 2 ani. Unul dintre vecini iși schimbase ușa veche și o sprijinise de peretele scarii.

- Un adolescent a murit si patru persoane au fost ranite intr-un accident produs vineri seara pe DJ 106S, intre Daia si Rosia, transmite Agerpres. Potrivit IPJ Sibiu, un sofer in varsta de 20 de ani, din Rosia, in timp ce conducea spre Daia, pe fondul vitezei neadaptate, a pierdut controlul directiei…

- • Filmul va rula in cinematografele din SUA, Canada si Europa N. Dumitrescu In prezent, un regizor roman, stabilit in America, are in lucru un lungmetraj despre asezamintele sociale de la Valea Plopului si Valea Screzii, potrivit Basilica.ro, agenția de stiri a Patriarhiei Romane. Concret, regizorul…