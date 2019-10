Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Canada - Namibia de la Cupa Mondiala de rugby a fost amânat, dar jucatorii canadieni au coborât pe strazile din orasul Kamaishi pentru a da o mâna de ajutor populatiei dupa trecerea taifunului Hagibis, scrie News.ro.Kamaishi, localitate aflata la 500 de kilometri la…

- Sapte persoane au murit si alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre...

- Cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimii 60 de ani, Hagibis, a fost retrogradat la stadiul de furtuna tropicala severa. Precipitatiile abundente si rafalele de vant devastatoare au dus la cel putin 3 morti si 90 raniti, iar 17 oameni sunt in continuare dati disparuti.

- Japonia infrunta taifunul Hagibis, care se anunța cel mai puternic din ultimele 6 decenii. Cel puțin o persoana a murit și mai multe au fost ranite. Peste doua milioane de oameni au primit ordine de evacuare imediata.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima in asteptarea puternicului taifun Hagibis, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locala cu epicentrul in largul coastelor…

- Autoritațile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane in condițiile in care regiunea centrala a Japoniei, inclusiv capitala țarii, Tokyo, ar putea fi afectata in weekend de cel mai distrugator taifun din ultimele șase decenii, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Doua partide de rugby din cadrul Cupei Mondiale din Japonia au fost anulate, joi, din cauza taifunului Hagibis care va lovi aceasta țara la sfarșitul saptamanii, anunța BBC. Mai exact, este vorba de...

