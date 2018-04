Tragedie în Italia. Un român a murit chiar sub privirile fiului său Barbatul de 46 de ani conducea o motocicleta pe care era si fiul in varsta de 22 de ani. La un moment dat, a pierdut controlul asupra directiei de mers, motocicleta s-a rasturnat, iar cei doi au fost aruncati la cativa metri distanta. Barbatul in varsta de 46 de ani a fost proiectat intr-un stalp de electricitate. In urma impactului puternic, acesta a murit pe loc. Fiul sau a fost grav ranit si a fost transportat la un spital din Italia, acolo unde medicii se straduiesc sa-i salveze viata. Tragedia s-a petrecut exact in ziua in care barbatul implinea 47 de ani. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Petresti, Sebes, a murit chiar de ziua lui, intr-un accident de motocicleta. Valentin Berbece si-a pierdut viata pe o strada din Italia. Fiul lui, in varsta de 22 de ani, este in stare grava la spital.

- Comunitatea romaneasca din Alessandria, Italia, dar și comunitatea din localitatea Petrești, de langa Sebeș, sunt in doliu dupa ce doua persoane au fost implicate intr-un accident rutier mortal. Este vorba de Valentin Berbece, care chiar ieri a implinit 47 de ani și care a murit pe loc, și fiul sau,…

- Tragedie pe Valea Oltului! O masina, in care se afla o familie, a cazut in rau. Copilul, o fetita de 13 ani, a reusit sa scape cu viata. Parintii ei, insa, au murit inecati in masina.

- Tragedie la Iasi. Un profesor cunoscut si un amic de-al sau au fost gasiti morti intr-o anexa • Nimeni nu poate intelege cum s-a putut produce o asemenea nenorocire, insa totul are o explicatie logica • Tragedia putea fi mult mai mare, avand in vedere ca inca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri…

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112. Tatal bebelusului este plecat la…

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

- Cinci cetateni romani, patru barbati si o femeie, au murit intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Barbatii cu varste cuprinse intre 27-37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tragedia s-a petrecut pe o sosea din sudul tarii, dar nu se stie deocamdata…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Tragedia s-a petrecut pe SP 80, pe sectorul de drum care face legatura dintre Hotel Novelli la Orta Nova. Cele doua mașini implicate in accident au fost un Alfa 147 și un Ford Focus.Din pacate, șoferul Alfei, romanul de 44 de ani, a murit pe loc, alte trei persoane fiind ranite. La fata…

- Un impact frontal intre un automobil Suzuki Swift si un TIR a dus la decesul unui barbat roman de 31 de ani, rezident la Roma, in dimineata zilei de miercuri, scrie rotalianul.com.Tragedia a avut loc pe via Cassia, intre localitatile Sutri si Monterosi. La bordul automobilului Suzuki circula conationalul…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul noua al unui bloc de locuit din Capitala. Tragedia s-a produs aseara, in jurul orei 22:00, pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani.

- Tragedie mare la Clinica Medicala 2 din Cluj-Napoca, un pacient de 55 de ani s-a ratacit și a fost gasit a doua zi pe scarile labirintice din cladire, decedat, conform Monitorul de Cluj. Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa iși spuna punctul de vedere: „Tragedia este ca acest pacient…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- O femeie in varsta de 42 de ani și fiul acesteia, in varsta de 7 ani, a decedat dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragedia avut loc azi noapte in satul Șestaci din raionul Șoldanești.

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Un tanar in varsta de 28 de ani a fost gasit batut si abandonat pe o strada din Italia. Acesta era originar din Suceava. Dupa ce a fost transportat de urgenta la spital, tanarul a murit in clinica din Napoli.

- Un tanar de 28 de ani, originar din judetul Suceava, care locuia de mai multi ani cu familia in Italia, a decedat la spitalul din Napoli. Acesta a fost gasit inconstient pe o strada din orasul Caserta, iar dupa cinci zile petrecute la spital, a murit.

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- O familie din patru persoane a decedat in propria locuința. Cazul a avut loc astazi in jurul orei 18:00 intr-o casa din municipiul Balți. Este vorba de un barbat și o femeie in varsta de 28 de ani, dar și de copii acestora in varsta de 7 și respectiv 5 ani.

- Tragedie pe strazile din Italia! Un sofer de 96 de ani a murit si o romanca se afla in stare grava, dupa un accident rutier teribil, care a avut loc in dreptul localitatii Ozegna, ieri dimineata (14 februarie), la ora 8:30. Pietro Trogolo, care se afla la volanul unei masini Lancia Ypsilon, nu a…

- Mobilizare pentru Dan Udrea, romanul mort in Malta. Barbatul, pe care destinul l-a lovit cumplit, devenise tata pentru a doua oara in urma cu șase luni. Bistrițeanul se mutase impreuna cu familia in statul maltez, in speranța unei vieți mai bune. In timpul unei furtuni, Dan a murit pe loc dupa ce…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Fiul actorului Rob Delaney, in varsta de doi ani, a murit de cancer Actorul Rob Delaney, cunoscut pentru rolul interpretat in ”Catastrophe”, trece prin cea mai perioada dificila din viata lui, intrucat fiul lui, de doar doi ani, a murit.

- Radu Calin Marcel de la parohia ”Sfantul Ioan Botezatorul” din Enna, Sicilia a plecat in lumea celor drepți, dupa ce a dus o lupta necruțatoare cu o boala grava, asa cum informeaza radioresita.ro. Preotu a lasat in urma sa doi copii minori, cu varste fragede, un baiețel de 8 ani, respectiv o fata de…

- O familie din localitatea bistriteana Reteag a fost lovita de tragedie dupa tragedie, dupa ce la priveghi a mai murit un alt membru al familiei. Varul barbatului de 53 de ani, decedat, a mancat la priveghiul acestuia, dar, din pacate, s-a inecat cu mancare si a murit.

- Tragedia la Nave (Lucca). Un muncitor in construcții de 38 de ani, de origine romana, a fost gasit mort in locuința in care era gazduit de cațiva amici. Alarma a fost data in jurul orei 7.00. Salvatorii trimiși de 118 cu ambulanțele de la Crucea Roșie din Lucca i-au constatat decesul.…

- Un bebeluș a murit dupa naștere in Constanța. Pruncul s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a venit pe lume in spitalul privat ISIS din oraș. Tragedia a avut la loc dupa ce o tanara mama s-a stins din viața, dupa naștere la aceeași clinica. Copilașul a venit pe lume, vineri, la spitalul privat…

- Politia din Italia i-a descoperit pe cei doi suspecti in cazul romancei ucisa in Sicilia. Cei doi se numesc Florin Buzila, in varsta de 19 ani, si Paul Todirascu, in varsta de 18 ani si sunt chiar verii sotului femeii ucisa.

- Un roman a fost ranit in tragedia feroviara din Italia, in care patru oameni au murit și aproximativ 100 au fost spitalizati. Confirmarea legata de cetateanul roman a venit joi deara, din parte Ministerului Afacerilor Externe.

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Un tanar roman in varsta de 19 ani a fost gasit duminica dupa-amiaza mort pe linia de cale ferata dintre Bari și Foggia, Italia.Tanarul nu a mai ajuns acasa in seara zilei de sambata, iar parinții sai au alertat autoritațile in aceasta privința.

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Partile responsabile civilmente au fost obligate la plata sumelor de 30.000 de lei si 120.000 de euro, cu titlu de daune materiale si daune morale. Tragedia rutiera din data de 6 iunie 2014 in urma careia doi copii au murit a fost solutionata, ieri, in prima instanta, de magistratii Judecatoriei Constanta.…

- O moldoveanca a murit in Italia, dupa ce a cazut de pe un munte. Tragedia a avut loc pe 13 ianuarie, iar publicația Il Dolomiti scrie ca motivul ar fi fost ceața foarte groasa de pe munte. Femeia se numește Ludmila Drogovozov și este originara din Cojușna, Chișinau. Aceasta se mutase, ulterior, in Soave,…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- Unul dintre tinerii raniti in accidentul ce a avut loc noaptea trecuta in statiunea Mamaia a murit la spital. "In ciuda eforturilor depuse de medici, pacientul in varsta de 28 de ani a decedat in cursul zilei de astazi" a precizat purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta,…

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara in varsta de 27 de ani a ajuns luni la spitalul din Roman dupa ce a…

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Tragedie intr-o familie din Republica Moldova. Un tanar in varsta de 31 de ani a decedat in Italia in urma unui accident de motocicleta in Milano, Italia. Potrivit presei italiene, la 4 ianuarie acesta s-ar fi izbit cu motocicleta intr-o mașina de ambulanța. Din cauza multiplelor traume, barbatul a…

- O tanara artista din Pitești, cunoscuta pentru efectele speciale pe care le crea in make-up, s-a stins din viața, noaptea trecuta, din cauza unei boli grave. Monalisa Pandelea a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer și, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru…

- Barbatul in varsta de 46 de ani și-a dat foc in propria masina, dupa o cearta apriga cu sotia. In ciuda intervenției rapide a pompierilor, trupul barbatului a fost scos carbonizat din mașina. Tragedia a avut loc pe 2 ianuarie...