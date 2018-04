Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, joi, in vestul Frantei, anunta autoritatile regionale, citate de site-ul 20Minutes.fr. Elicopterul s-a prabusit in apropierea localitatii Lussac, in regiunea Gironde (vestul Frantei). Cele doua persoane aflate la bordul…

- Un taximetrist in varsta de 43 de ani a murit, joi, dupa ce i s-a facut rau la volan, in zona Granit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, Adina Lupu. Potrivit...

- ”Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in cursul unui antrenament de rutina la centrul de testare Nevada”, se arata intr-un comunicat al fortelor aeriene din SUA.Nu au fost facute publice date despre starea pilotului, iar autoritatile au demarat o ancheta pentru a stabili…

- Un barbat din Zlatna a murit, luni, la Spitalul Județean de Urgențe din Alba Iulia, dupa ce inainte cu trei zile a fost atacat de un mistret. Incidentul s-a petrecut pe strada Doinei, intr-o zona marginasa a orasului Zlatna, numita de localnici Valea lui Lal. Barbatul. C. D. (54 de ani) s-ar fi aflat…

- Zece oameni au murit si doi au fost raniti când cladirea degradata a unui hotel de patru etaje s-a prabusit în orasul Indore din centrul Indiei în statul Madhya Pradesh, a anuntat politia duminica.

- Zece oameni au murit si doi au fost raniti cand cladirea degradata a unui hotel de patru etaje s-a prabusit in orasul Indore din centrul Indiei in statul Madhya Pradesh, a anuntat politia duminica. Cladirea, situata langa o statie de autobuz aglomerata, s-a prabusit sambata…

- Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP.Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei…

- Un barbat a murit astazi la Constanta dupa ce i s ar fi facut rau. Potrivit martorilor victima a coborat din masina, i s a facut rau si a cazut. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mamaia. O femeie era impreuna cu victima. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la SMURD dar,…

- Caz tragic in Capitala. Un tanar de 35 de ani a decedat, in timp ce curata turturii care atarnau pe balconul locuintei sale situate la etajul cinci. Potrivit politiei, la un moment dat, victima a lunecat si a cazut in gol.

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Un barbat a murit in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-un puț dezafectat din zona carierei Luminița anunța ISU Dobrogea. Conform primelor cercetari efectuate de poliție, barbatul are 59 de ani. Oame...

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- AVION PRABUSIT in urma cu putin timp. Toate persoanele aflate la bord AU MURIT Un avion turc s-a prabușit, duminica, in Iran, in apropierea in sudul capitalei Teheran. Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba…

- Fotbalistul Thomas Rodriguez, in varsta de 18 ani, a decedat in somn, in noaptea de joi spre vineri, a anuntat clubul sau, Tours, citat de presa franceza. Rodriguez ar fi implinit 19 ani la 1 aprilie. El a sosit la Tours in sezonul 2016/2017 si facea parte din echipa under 19 a clubului.…

- Tragedie intr-o familie din satul Baxani din raionul Soroca. Un copil de doi ani a murit ieri intr-un incendiu izbucnit chiar in casa in care locuia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in locuinta care a luat foc se mai aflau doi copii mai mari.

- Un nou accident rutier grav s-a produs in Peru. Sase oameni au murit, iar 40 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de aproximativ 120 de metri.

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- 32 de oameni au murit, dupa ce un avion militar rusesc s-a prabusit, a anuntat ministrul sirian al Apararii. Avionul de transport s-a prabușit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmeimim, langa orașul Latakia.

- Potrivit primelor informatii, medicul in varsta de 38 de ani a fost gasit inconstient de colegi. Acestia au incercat sa il resusciteze, insa totul a fost in zadar. Atat conducerea spitalului, cat si politistii au deschis anchete pentru stabilirea imprejurarilor in care medicul a murit.

- Zi tragica in fotbalul italian. Ieri dimineața, jucatorii și oficialii echipei Fiorentina se pregateau pentru partida de campionat cu Udinese, iar programul a inceput cu micul dejun. La 9.30, in timp ce subiectul confruntarii de la Udine era tocat de toți cei prezenți, cineva a intrebat: „Unde este…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul noua al unui bloc de locuit din Capitala. Tragedia s-a produs aseara, in jurul orei 22:00, pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani.

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Bence Lazar, fotbalist maghiar cu patru selectii si un gol la echipa nationala under 21 a Ungariei, a murit la doar 26 de ani, rapus de o boala teribila. Lazar renuntase la fotbal in 2014, din pricina unor probleme la spate. Din 2016, a fost diagnosticat cu leucemie. SOC in FOTBAL. Un jucator…

- Tragedie cumplita miercuri noapte in Bistrița-Nasaud. Un accident cu 10 victime a activat planul roșu de intervenție al echipelor ISU. Accidentul s-a petrecut la ieșirea din Ilva Mica. Un tanar de 19 ani și-a pierdut viața și mai multe persoane au ajuns la spital.

- Florin Stelian Gheorghe, un practicant de kickboxing de la clubul Respect Gym Gaesti, s a stins din viata la numai 23 de ani Sportivul a fost gasit inconstient in curtea casei sale, din comuna Matasaru judetul Ialomita . A fost transportat la spital, dar eforturile medicilor s au dovedit zadarnice.Sursa…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale. A

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde...

- Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, trec prin clipe grele. Cei doi tineri sunt in doliu, dupa ce unchiul lui s-a stins din viata. Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, si-au schimbat fotografia de profil de pe o retea de socializare cu una de…

- Tragedia la Nave (Lucca). Un muncitor in construcții de 38 de ani, de origine romana, a fost gasit mort in locuința in care era gazduit de cațiva amici. Alarma a fost data in jurul orei 7.00. Salvatorii trimiși de 118 cu ambulanțele de la Crucea Roșie din Lucca i-au constatat decesul.…

- Barbatul era din Bradu, avea varsta de 68 de ani si era internat la sectia de cardiologie a Spitalului Judetean. Potrivit unor colegi de salon, acesta obisnuia sa mearga la grupul sanitar de pe holul sectiei ca sa fumeze. Marti dimineata a cazut in gol de la etajul sase al spitalului. In urma…

- Mama fetei a povestit ca aceasta a intrat sa-si faca o baie dupa ce s-a intors de la un meci de baschet. Kseniya P. asculta muzica, atunci cand telefonul ei a ramas fara baterie. Ea s-a intins si l-a bagat in priza pentru a-l incarca. In acel moment, telefonul, atasat de cablu, a cazut in…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press. Autoritatile au precizat ca elicopterul de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din…

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Seriful din Comitatul Wood, locul unde a avut loc accidentul, a identificat victimele ca fiind pilotul Tyson Snyder (32 ani), din Wooster (Ohio) si pasagerul Jeffrey Fluharty (62 ani), din Fairmont (Virginia de Vest). Elicopterul s-a prabusit in apropierea unei zone locuite, mai multi oameni…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- Tragedie imensa pe SOSEA. Un tanar de 30 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod.FOTO Un tanar in varsta de 30 de ani, fost proxenet, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea…

- La doar trei zile dupa ce a mancat un hamburger, o tanara in varsta de 18 ani a murit in timp ce se afla pe patul spitalului. Conform primelor informatii, fata era alergica la produsele lactate si a decedat dupa ce a consumat un hamburger care continea carne de pui gatita in lapte batut. A

- Fostul international din Honduras Juan Carlos Garcia a decedat, luni, la varsta de 29 de ani. El suferea de leucemie din 2015, informeaza lequipe.fr. Fundasul lateral stanga a jucat 39 de partide pentru echipa nationala a Hondurasului, cu care a participat la Cupa Mondiala din 2014. El a evoluat…

- Tragedie in raionul Hancești. Un copil de zece ani a murit dupa ce o piatra a cazut peste el. Incidentul s-a produs vineri dupa amiaza in satul Nemțeni. Baiatul a venit in vacanța de iarna la rude. Acesta a fost chemat de prieteni la joaca, in timp ce bunica sa era cumparaturi.