- Victimele gasite sunt toate femei, intre care unele insarcinate si, potrivit unor martori, intre persoanele disparute s-ar afla opt copii si alte femei insarcinate. Un numar de 22 de persoane au fost de asemenea salvate si transportate pana in portul din Lampedusa, in Sicilia. Potrivit Garzii…

- Potrivit sursei citate, la ora 00.15 a fost observata o mica barca de lemn cu aproximativ 50 de migranti la bord, dar, in operatiunile de apropiere si din cauza vremii rele de pe mare, ambarcatiunea s-a rasturnat. Salupele autoritatilor italiene au salvat 22 de migranti si au recuperat doua cadavre,…

- Un total de 16 trupuri neinsufletite au fost gasite dupa naufragiul unei ambarcatiuni ce transporta aproximativ 50 de tineri migranti marocani, pe coasta Atlanticului, in largul orasului-port Casablanca, conform informatiilor furnizate AFP la fata locului de rude ale victimelor si de

- O femeie magistrat din Roma a decis luni sa trimita in fata justitiei pentru ucidere din culpa doi ofiteri italieni, ai Marinei si Garzii de Coasta, dupa un naufragiu in care peste 260 de migranti au murit sau au disparut in 2013, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Magistratul Bernadette Nicotra…

- Guvernul spaniol a confirmat joi ca nava militara trimisa spre Lampedusa isi continua deplasarea spre insula italiana, de unde va prelua 15 migranti salvati de vasul umanitar spaniol Open Arms, transmite AFP. Guvernul spaniol a trimis marti nava militara Audaz pentru a-i prelua pe toti migrantii de…

- Situație critica pe vasul umanitar Open Arms, ancorat la cateva sute de metri de țarmul Italiei. Fondatorul organizației care opereaza nava a declarat ca in orice moment pot izbucni violențe. Criza politica din Italia impiedica o decizie in acest caz.

- Nava spaniola Open Arma se indrepta, miercuri, catre insula italiana Lampedusa cu 147 de migranti salvati din apele Mediteranei, dupa ce un judecator din Roma a suspendat decretul lui Matteo Salvini care interzicea navei sa intre in apele Italiei, informeaza AFP.

- Fondatorul organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms, Oscar Camps, a declarat sambata pe insula Lampedusa (sudul Italiei) ca Uniunea Europeana pune vietile migrantilor care incearca sa ajunga in Europa in mainile mafiilor care fac trafic de persoane, deoarece nu le permite sa navigheze pe…