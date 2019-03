Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 71 de persoane, inclusiv femei si copii, au murit in urma scufundarii unui feribot in raul Tigru, in apropiere de orasul Mosul din Irak, relateaza BBC si Al-Jazeeram, citate de Mediafax. ”Cel putin 40 de persoane au murit ...

- Cel putin 54 de persoane au murit si alte 28 sunt date disparute dupa ce un feribot supraaglomerat s-a scufundat in fluviul Tigru in apropiere de orasul Mosul din nordul Irakului, potrivit unor oficiali din apararea civila si unor martori, relateaza DPA si AFP.

- Cel putin 54 de persoane au murit si alte 28 sunt date disparute dupa ce un feribot supraaglomerat s-a scufundat in fluviul Tigru in apropiere de orasul Mosul din nordul Irakului, potrivit unor oficiali din apararea civila si unor martori, scrie agerpres.ro.

- Principalele cauze ale deceselor au fost "hipotermia, pneumonia, deshidratarea sau malnutritia", se precizeaza intr-un comunicat al OCHA.Intre 22 februarie si 1 martie, circa 15.000 de oameni au ajuns in tabara de la Al-Hol fugind din Baghouz, ultimul bastion al Statului Islamic in Siria,…

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii, informeaza Agerpres.roAcestea au declarat ca o garnitura de tren…

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP citat de Agerpres.roTreisprezece oameni si au pierdut viata. Imi pare foarte rau, a declarat…

- Accidentul s-a produs in apele teritoriale ale Turciei, la aproximativ 150 km de tarm, in zona aferenta Provinciei Samsun. Activitatea de cautare și salvare a fost desfașurata cu patru elicoptere, un avion, doua ambarcațiuni de coasta, o nava de salvare și o barca de remorcare. Nava de tip…

- Trei persoane au fost ucise și alte 79 sunt date disparute in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul...