Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6.5 a fost inregistrat la 00.35 Ora Romaniei, in Insulele Aleutine, la zece kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 52.27 N ; 178.03 E, la 3526 km NE de Tokyo ndash; Japonia pop: 8,337,000 local time: 06:35 , 4226 km NE de Pyongyang Republica Democrata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 s-a produs sambata la 98 km nord-est de orasul Ternate, in insulele Moluccas din Indonezia, potrivit Institutului Geologic din Statelor Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Momentan nu exista informatii legate de eventuale pagube materiale sau victime.…

- Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Cutremurul s-a produs la ora locala 16:27 (09:27 GMT) si a avut epicentrul la 117 km sud-est de insula Mentawai, la o adancime de doar 17 kilometri sub platoul marin. El a fost urmat, dupa 24 de minute, de o replica de magnitudine 5,3…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs marti in largul insulei Sumbawa din Indonezia, in apropierea orasului Raba, acesta fiind al doilea seism puternic in aceeasi zona in decurs de doar cateva ore, informeaza Institutul american de Geofizica (USGS), citeaza mediafax.ro.

- Update 8:10 Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs marți în largul insulei Sumbawa din Indonezia, în apropierea orașului Raba, acesta fiind al doilea seism puternic în aceeași zona în decurs de doar câteva ore, informeaza Institutul american de Geofizica (USGS).…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs marti in largul insulei Sumbawa din Indonezia, in apropierea orasului Raba, acesta fiind al doilea seism puternic in aceeasi zona in decurs de doar cateva...

- Un cutremur cu magnitudine 6,7 s-a produs, sambata, in Chile, fiind emisa initial si o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata, anunta Reuters. Seismul s-a produs la ora locala 10:32, la 15,6 kilometri sud - sud-est de Coquimbo, la o adancime de 53 de kilometri si a zguduit cladirile,…

- Un cutremur cu magnitudine 6,7 s-a produs sambata, in Chile, fiind emisa initial si o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata, anunta Reuters.Seismul s- a produs la ora locala 10:32, la 15,6 kilometri sud - sud-est de Coquimbo, la o adancime de 53 de kilometri si a zguduit cladirile, generand…