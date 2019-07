Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav s-a produs, luni dimineața, in nordul Indiei. Un autocar cu 50 de turiști la bord a cazut intr-un rau intre doua poduri, de la o inaltime de circa 12 metri. Cel puțin 29 de persoane și-au pierdut viața și alte 18 au fost ranite dupa ce autocarul cu etaj, care se deplasa…

- Cel putin 29 de oameni au murit si 18 au fost raniti luni intr-un accident de autocar in nordul Indiei, informeaza AFP si Reuters. Autocarul cu etaj, care transporta circa 50 de persoane, se deplasa pe autostrada dintre capitala New Delhi si orasul Agra, cand a parasit carosabilul si a cazut…

- Tragedie imensa: sunt cel putin 25 de morti si 25 de raniti dupa ce un autocar a cazut in prapastie Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata atunci cand autobuzul cu care calatoreau a cazut intr-o prapastie din statul Himachal Pradesh, situat in nordul Indiei, informeaza dpa. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata, joi, atunci cand autobuzul cu care calatoreau a cazut intr-o prapastie din statul Himachal Pradesh, situat in nordul Indiei, informeaza dpa.Autobuzul a derapat si a cazut intr-o prapastie adanca de 150 de metri, situata in districtul Kullu, a declarat…

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o ambarcatiune în care erau turisti români si germani s-a rasturnat în Râul Rin, la frontiera dintre Franta si Germania.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un autobuz, care transporta 60 de turisti, s-a rasturnat intr-o prapastie, pe drumul dintre orasele Siena si Florenta din Italia. Printre victime s-ar afla si cetateni romani, relateaza agentia de stiri Tass, ...

- "Suntem pe cale de a recupera cadavrele - pana in prezent avem 25 de morti si 24 de raniti care au fost transportati catre mai multe spitale, a informat seful politiei rutiere, Fernando Rojas, citat de agentia de presa boliviana ANF. Accidentul s-a produs in timp ce autocarul cu turisti a…

- Un grav accident a avut loc in aceasta seara in Portugalia, langa hotelul Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, in zona Canico de Baixo din Arhipelagul Madeira. Conform primelor informații, șoferul autocarului a pierdut controlul vehicolului și a cazut intr-o prapastie, rastunandu-se…