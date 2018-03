Stiri pe aceeasi tema

- De ce le era teama oamenilor și autoritaților din Buzau nu au scapat. Dezghețul și ploile din ultimele zile au dus la reactivarea a numeroase alunecari de teren, iar mai multe localitați sunt afectate de pamantul care o ia la vale vazand cu ochii, angrenand tone de pamant, bolovani, crengi și chiar…

- Acest fenomen este destul de rar pe durata unui an, dovada ca pentru 2018 acum este ultima Luna plina albastra. De aici si celebra expresie "once in a blue moon", adica "din an in Pasti" in expresia romaneasca, ambele insemnand faptul ca ceva se intampla rar. In astrologie, planetele si corpurile…

- „In anul Centenarului celebram nu doar ideea de Unire, ci si sacrificiul oamenilor care au realizat-o, prin activitati specifice la nivelul scolii", mentioneaza unul dintre profesorii coordonatori. Evenimentul este organizat in colaborare cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" din Iasi, Asociatia EuroDEMOS,…

- S-a aflat misterul succesului generat de stirile false printre randurile oamenilor, in special al internautilor. Cercetatori de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au analizat problema acesta, iar concluzia este una extrem de simpla, oamenii sunt de vina pentru fake news deoarece sunt…

- La doua zile dupa ce Israela Vodovoz a fost gasita moarta in casa, familia ei nu a reusit inca sa ajunga in tara. Trupul neinsufletit al afaceristei urmeaza sa fie scos de la Institutul de Medicina Legala.

- In fiecare seara de saptamana aceasta, in anumite cartiere din Iasi au fost pene de curent. Majoritatea au fost scurte si repetate, insa au fost semnalate si caderi care au tinut cateva ore. Atentia a fost atrasa initial de locuitorii din Canta, insa pe Facebook au aparut reclamatii si din alte zone.…

- Oamenii care au calatorit in ultima perioada cu trenul Iasi - Timisoara au avut de indurat frigul din vagoane. Ei insa recunosc ca personalul a facut tot ce a fost posibil pentru remedierea situatiei. Aerul conditionat din tren se incalzeste treptat, dar daca este pornit in Iasi, la inceputul calatoriei,…

- O jurnalista din Iași a murit in condiții suspecte! Alina Cozma, ce avea doar 40 de ani, a fost gasita fara suflare, in locuința sa din localitatea Cotnari. Langa trupul neinsuflețit se afla un televizor. ”Arma” crimei, spun unele surse. Polițiștii au fost solicitați ieri dimineața sa vina la casa femeii,…

- Dr. Subhash Kak, un profesor de inginerie a computerelor de la Universitatea din Oklahoma, avertizeaza ca inteligenta artificala si robotii vor provoca o „epidemie” de sinucideri pe planeta noastra. Asta deoarece majoritatea oamenilor vor ramane fara locuri de munca, dupa ce vor fi inlocuiti cu masini…

- Un tanar dintr-o comuna ieseana a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent de un stalp, apoi s-a rasturnat la marginea drumului. Accidentul a avut pe raza localitatii Probota, judetul Iasi, iar tanarul se intorcea de la discoteca, titreaza News.ro. Tanarul, de 23 de ani, a petrecut…

- Trupul bebelusului a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Initial, fetita a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria" dupa ce i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata de un echipaj medical. Aceasta a fost…

- Majoritatea erau oameni ai strazii, iar asta a determinat autoritatile sa ia masuri din ce in ce mai drastice. Astfel, daca ieri Belgia a anuntat ca ii aresteaza pe toti cei care nu se prezinta la centrele sociale, astazi Franta i-a urmat exemplu.

- La fata locului s-a deplasat un echipaj C2 cu medic de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, substatia Pascani, care i-a acordat acestuia ingrijirile medicale si l-a transportat la spital. „Barbatul care a fost victima a accidentului rutier a suferit un hematom frontal, abdomen acut, fractura…

- Doi agenti de paza din Capitala, care lucrau intr-o cladire dezafectata, au fost gasiti morti. Trupurile au fost transportate la Institutul National de Medicina Legala (INML) pentru a se stabili cauzele deceselor. Ulterior, cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Un elev din Neamț, de la Seminarul Teologic , a murit dupa ce a fost plimbat prin trei spitale. Un elev in varsta de 15 ani de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Manastirea Neamt a murit la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria” din Iasi, unde a ajuns cu ambulanta in stare…

- Un barbat de 63 de ani din judetul Iasi, cunoscut ca fiind negustor de animale, a fost internat in stare grava la Institutul de Boli Cardiovasculare dupa ce a suferit un preinfarct atunci cand a aflat ca autoritatile au aflat ca ar fi oferit mita unui functionar.

- Pentru ca, oficial, drumul de la Iasi la Roman are o singura banda pe sens. Dar alti conducatori auto refuza sa intre pe acostament, cu atat mai mult cu cat ruleaza chiar peste viteza regulamentara. Cu alte cuvinte, nu ingreuneaza traficul. Exista insa categoria grabitilor, care conduc cu mult peste…

- O firma care a obtinut licenta de distributie a gazelor naturale in comunele judetului Iasi isi bate pur si simplu joc de consumatori @ Pentru a racorda o casa la reteaua de gaze, firma Design Proiect SRL percepe sume exorbitante @ In plus, pentru a fi racordati la retea, oamenii asteapta si cate un…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- Panica in cartierul buzoian Micro XIV. Un garaj situat in zona capatului lui 7 s-a aprins in urma cu puțin timp, vecinii alertați find cei care au sunat la pompieri. Oamenii spun ca totul ar fi pornit de la o lumanare aprinsa uitata de catre priprietar in garaj. Din fericire, nicio persoana nu se afla…

- Mai multe spitale din tara limiteaza programul de vizitare a pacientilor Foto: Arhiva. Mai multe spitale din tara limiteaza programul de vizitare a pacientilor din cauza cresterii numarului cazurilor de boli transmisibile pe cale aerului. Institutul de Oncologie din Iasi a limitat…

- Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi va construi un "sat", care va avea case, magazine, parcuri si teren de sport, special pentru bolnavii de Alzheimer, prin implementarea unui proiect in premiera pentru Romania, costurile totale fiind de un milion de euro, transmite corespondentul Mediafax.

- Institutul de Psihiatrie „Socola" intentioneaza sa implementeze un ambitios proiect pentru bolnavii de Alzheimer, prin intermediul caruia sa fie construit un adevarat „sat Alzheimer" in judet, la sectia exterioara Barnova, dupa un model olandez. Tot in cadrul acestui proiect se doreste si depistarea…

- O femeie din Iași s-a electrocutat cand a bagat televizorul in priza, ajungand la spital. O femeie in varsta de 39 de ani, din localitatea Cristesti, județul Iași, a ajuns la spital dupa ce a fost electrocutata. Aceasta a spus echipajului medical care a intervenit ca si-a pierdut cunostinta in momentul…

- Avand in vedere ca in Romania nu exista un sistem standardizat privind preventia si asistenta pacientilor cu dementa Alzheimer, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi va implementa un proiect in premiera pentru tara noastra, ce va fi structurat pe doua obiective.

- Imagini scandaloase filmate intr-o scoala din Constanta. Un elev este batut cu pumnii si picioarele de 3 femei chiar in interiorul institutiei de invatamant. Acestea si-au facut singure dreptate pentru ca victima le-ar fi agresat copiii. De pumni nu au scapat nici sora elevului si un coleg care au incercat…

- Un diagnostic cumplit i-a schimbat viața radical unei studente din Iași. Alexandra Ioana Conțu a aflat ca sufera de leucemie, dupa ce a mers la medic pentru ca se simțea tot mai slabita și acuza dureri in gat. Tanara din Falticeni se afla acum sub atenta supraveghere a medicilor de la Institutul Regional…

- Polițiștii de la Drumuri Naționale au reținut un barbat cauzat un accident rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane, în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 30.01.2018, politisti din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene au retinut…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a spus marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor. "Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat de spitalele regionale. Oamenii…

- Noul ministrul al Sanatații, Sorina Pintea, este sigura ca iși va duce mandatul la bun sfarșit pentru ca a lucrat la programul de guvernare, iar acolo sunt foarte multe chestiuni in care crede și, totodata, are susținere politica. ”Va dura acest mandat pentru ca eu am lucrat la programul de guvernare.…

- Autoritatile din Constanta cerceteaza cazul unei fetite de cinci ani care ar fi fost agresata de mama si bunica ei, care au tinut-o deseori legata de maini si de picioare. Femeile au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, iar copila si cele trei surori ale sale au fost plasate la un asistent…

- Oamenii strazii din Iasi au pierdut si ultimul loc in care mai puteau sa se fereasca de frigul iernii! Centrul de noapte pentru persoanele fara adapost a luat foc. Nu au fost victime pentru ca toata lumea a fost evacuata la timp.

- Intensele mesaje unioniste au fost popularizate in Piata Unirii de un grup de circa 400 de persoane, 300 dintre acestea fiind din Republica Moldova. Oamenii au fost mobilizati de „Actiunea 2012", platforma ce militeaza pentru unire. „1918 - Unire, 2018 - Reunire", a fost mesajul afisat pe zecile de…

- Pensionarii ieșeni care iau mai mult de 1.500 lei pensie pe luna, nu vor mai putea merge gratuit cu transportul in comun. Modificarile fiscale adoptate de Guvern ii pun la plata pe pensionarii din Iași. Oamenii care au pensii mai mari de 1.500 de lei nu vor mai merge gratuit cu transportul in comun…

- Saptamana viitoare, in perioada 21 - 28 ianuarie, la Institutul de Psihiatrie „Socola" vor fi prezenti specialisti de la Universitatea din Udine, Italia, care vor studia modul in care femeile din Moldova, aflate la munca in Italia, mentin legatura cu familiile ramase in tara. Specialistii sustin ca…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Inca o moarte suspecta in Iasi. Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei, unde locuia impreuna cu sora si parintii sai. Tragedia s-a petrecut luni-seara, pe strada Tudor Vladimirescu din Iasi. Acolo, Andrei Venin si-a pus capat zilelor. Chiar sora lui mai mica avea sa faca…

- Caz alarmant, in urma cu scurt timp, in Iasi. O adolescenta de 16 ani a fost violata de un om al strazii.Totul s-a petrecut chiar in scara blocului in care eleva locuia, potrivit bzi.ro. Oamenii legii au ajuns de urgenta la fata locului pentru a afla cum s-a intamplat totul.

- Mihnea Hurmuzache, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase ''Sfanta Paraschiva'' din Iasi, a declarat, miercuri, presei ca femeia a fost pe 5 ianuarie la Spitalul Municipal din Roman pentru ca nu se simtea prea bine. Dupa consultatie, femeia a fost trimisa acasa cu recomandarea de…

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara, in varsta de 27 de ani, a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce…

- Cine se pricepe la calculatoare va avea un loc de munca asigurat in viitor. Cel putin asta arata studiile recente. Raman in top, cu meserii de perspectiva, si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii. Chiar şi aşa, angajatorii vor fi nevoiţi să le ofere condiţii…

- Captura de tigari in valoare de aproape 33.000 de euro in urma unei actiuni a politistilor din Caras-Severin. Dupa zile intregi de supraveghere, politistii au reusit sa puna mana pe doi indivizi care faceau afaceri necurate. Oamenii legii i-au prins in flagrant pe cei doi in timp ce incarcau la adapostul…

- Pacientul a fost operat de chirurgii de chirurgie vasculara, fiind transferat de la Spitalul Municipal din Pascani. Al doilea barbat implicat in conflict, in varsta de 36 de ani, a ramas internat in sectia ATI de la Spitalul Municipal Pascani. Potrivit unor informatii, pacientul aflat acum internat…

- Din mainile lui ies adevarate opere de arta și, deși ar fi putut face o avere din asta, și-a pus toata maiestria și harul primit de la Dumnezeu in slujba legii. E vorba despre Aurelian Badulescu, polițistul criminalist in mainile caruia lutul prinde viața. Copii disparuți cu mulți ani in urma, infractori…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi se judeca cu o angajata a unitatii intr-un un proces ce, aparent, nu mai are nicio miza. O bucatareasa din cadrul institutiei a dat in judecata unitatea sanitara dupa ce a primit o sanctiune constand in mutarea disciplinara la Sectia exterioara de la Barnova.…