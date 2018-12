Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri, pe DN 21 A, in zona localitatii Murgeanca, judetul Ialomita, a avut loc un eveniment rutier grav. "Soferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un atelaj hipo, nesemnalizat. In urma impactului au rezultat trei victime, dintre care doua au fost transportate…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri, pe DN 21A, in zona localitatii Murgeanca, judetul Ialomita,.Șoferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un atelaj hipo, nesemnalizat. In urma impactului au rezultat 3 victime, dintre care 2 au fost transportate la spital, iar conducatorul…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a murit, miercuri dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului pe Soseaua Chitilei catre Bulevardul Ion Mihalache, a lovit refugiul statiei STB Crinului si s-a rasturnat pe o parte, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Barbatul de 31 de ani care a murit, sambata seara, in urma impactului dintre doua mașini pe DN 67B Pitești – Vedea, pe raza localitații Poiana Lacului, județul Argeș, era membru Pro Romania. Prim-vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, a transmis condoleanțe familiei. Prim-vicepreședintele…

- Politistii din Faget au demarat luni dimineata, de urgenta, o ancheta in comuna Fardea dupa ce un barbat de 42 de ani a murit la un spital din Timisoara. The post Ancheta dupa ce un barbat a murit in urma unui accident petrecut in padure appeared first on Renasterea banateana .

- Echipaje de la ISU Timis intervin, marti, la un accident feroviar care a avut loc la Lugoj, evenimentul soldandu-se cu patru persoane decedate. Masina in care se aflau cele patru victime a fost lovita de trenul...

- Un barbat a murit, iar o gravida si un copil au fost raniti, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22 Tulcea-Bucuresti, in localitatea Ciucurova. Potrivit Inspectoratului de Politie...

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a murit joi la Tribunalul Bucuresti, dupa ce a cazut, in interiorul cladirii, de la etajul al patrulea, informeaza ISUBIF. Echipajul SMURD care s-a deplasat la fata...