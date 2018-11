Stiri pe aceeasi tema

- Fostul portar al Chimistului in anii '80, Cristina Lada Roua, s-a stins din viata vineri, la varsta de 60 de ani. Goalkeeperul care in 1984 cucerea cu Chimistul Rm. Valcea Cupa IHF (actuala Cupa EHF) a suferit enorm dupa ce, in luna martie acest an, si-a pierdut singurul copil, pe Alexandra. Aceasta…

- Antrenorul Nicolae Matei, in varsta de 67 de ani, a murit pe teren. In timpul antrenamentului, s-a prabușit la pamant de fața cu juniorii pe care-i pregatea. Antrenorul de copii și juniori a fost transport...

- Un barbat de 67 de ani a facut stop cardiac la bordul unui avion care a aterizat la Aeroportul Internațional Iași. Din nefericire, la scurt timp dupa ce aeronava a fost adusa la sol de piloți, el a decedat. Scenele i-au marcat pe viața pe martori. Avionul se intorcea in Romania din Olanda. Citește și:…

- O femeie de serviciu, care lucra in Primaria Craiova a murit, marti, dupa ce a cazut, accidental, de la o inaltime de 12 metri. in timp ce facea curatenie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fotbalul romanesc trece printr-o noua mare tragedie. Fostul mare fotbalist al Craiovei MAxima, Ilie Balaci, a murit duminica dimineata din cauza unui atac cerebral. Acesta a fost dus de urgenta la Spitalul Judetean din Craiova in stop cardio-respirator si s-a incercat resuscitarea sa timp de jumatate…

- In urma cu puține momente a murit Ilie Balaci, 62 de ani, legendarul jucatorul al Craiovei Maxima, din cauza unui atac cerebral! Potrivit Gazeta de Sud, Balaci fusese internat in stare grava la spitalul din Craiova, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Acesta ar fi fost resuscitat timp de 30…

- Tragedie pe Drumul European 581, dupa ce o mașina in care se aflau patru parsoane a intrat in coliziune cu inca doua autovehicule. Familia cu doi copii se intorcea din pelerinaj, de la moaștele Sfintei Parascheva, și numai o minune a facut ca toți cei aflați in autoturism sa scape doar cu rani ușoare,…

- Drama cumplita in familia unui tanar sportiv, o speranța in lumea fotbalului. Florin Cosmin Sima, in varsta de 24 de ani, a murit in urma unui accident care nu poate fi definit decat drept o adevarata fatalitate. Tragedia a avut loc vineri, pe 12 octombrie.