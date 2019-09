Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit marti lovite de fulgere in timpul unor furtuni puternice in vestul Greciei, care au provocat inundatii si intreruperi de electricitate, relateaza Reuters.Furtunile au lovit insulele Ithaca si Kefalonia in Marea Ionica si vestul Peloponezului, provocand alunecari de…

- Panos Zarlas, caștigatorul emisiunii din Grecia, a suferit un accident de motocicleta. Medicii sosiți la fața locului nu au putut sa il salveze, din cauza ranilor grave suferite. Accidentul a avut loc pe strada Syggrou din Atena, capitala Greciei, iar fostul concurent a pierdut controlul motocicletei.…

- Noul val de canicula care a lovit Grecia in ultimele 24 de ore a atins punctul culminant sambata, cand valorile de temperatura au ajuns la 42 de grade Celsius in unele zone ale tarii, relateaza Xinhua. Conform celor mai recente date ale serviciului de meteorologie (Meteo) al Observatorului…

- Doi romani, o femeie si un copil, au murit in Nea Plagia, dupa ce acoperisul restaurantului unde se aflau s-a prabusit din cauza unei puternice furtuni care a afectat nordul Greciei, anunta BBC. In timpul vijeliei, si-au mai pierdut viata alti patru turisti, iar 30 de persoane, printre care si un roman,…

- Doi romani, o femeie si un copil, au murit in Nea Plagia, dupa ce acoperisul restaurantului unde se aflau s-a prabusit din cauza unei puternice furtuni care a afectat nordul Greciei, anunta BBC. In timpul vijeliei, si-au mai pierdut viata alti patru turisti, iar 30 de persoane au fost ranite.

- Furtunile puternice și ploile torențiale din nordul Spaniei au facut ravagii in mai multe orașe din Provincia Navarra. In urma inundațiillor o persoana și-a pierdut viața.Trupul neinsuflețit al unui barbat, in varsta de 25 de ani, a fost gasit intr-o mașina luata de ape.