- Unsprezece oameni, despre care se crede ca erau migranti, au murit sambata in Grecia dupa ce autovehiculul in care aflau a intrat intr-o coliziune frontala cu un camion si a luat foc, informeaza politia,...

- Cel puțin 20 de oameni au murit in urma unui accident, care a avut loc in statul american New York. Impactul a avut loc intre o limuzina și un alt vehicul. Din primele informații, victimele participau la o...

- Tragedie la Sinaia, miercuri seara (5 septembrie), pe DN1. Doi barbați, tata și fiu, au murit dupa ce mașina in care se aflau a derapat, s-a invartit pe șosea și a ajuns pe celalalt sens de mers, unde a lovit doua autoturisme. „Nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile meteo, respectiv ploaie si…

- Un autobuz a intrat in pilonul de rezistenta al unui pod in orasul spaniol Aviles iar cinci persoane au murit, alte 19 fiind ranite. Dintre cei raniti, doi se afla in stare grava, scrie Daily Express.

- Un accident soldat cu trei morți a avut loc in noaptea de sambata, 1 spre azi, 2 septembrie, in jurul orei 01.00, pe strada Mitropoliei din Suceava. In teribilul accident a fost implicata o mașina inmatriculata in județul Satu Mare. Potrivit jurnaliștilor de la Observator TV, trei tineri au petrecut…

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti intr-un accident de autocar, in apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugand printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP preluata de Agerpres. Numarul victimelor a crescut la 23 de morti…

- Pe raza localitatii timisene Lenauheim a acut loc, duminica, un grav accident de circulație. Din primele informații am aflat ca șoferul unui autoturism in care se aflau trei persoane, nu a mai putut evita un cap de pod și a intrat in acesta. Ca urmare a impactului doua persoane au decesat iar un baiat…

- Doi barbați și-au pierdut viața, duminica la pranz, intr-un accident produs la Lenauheim. In mașina se mai afla și un copil de 12 ani, care a fost dus la spital inconștient si cu multiple traumatisme. Șoferul nu avea permis și este tatal minorului grav ranit. The post Tragedie la Lenauheim: doi morți…