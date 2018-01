Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel a murit in timp ce se juca in gradina familiei sale. Copilul s-a spanzurat accidental in timp ce se dadea pe tobogan. Blake William Graves, un copil de 3 ani din Crook, Anglia, s-a spanzurat dandu-se pe toboganul din gradina. Micuțul se juca cu sora lui cea mica și cu mama sa inainte de tragicul…

- Tanara a fost gasita miercuri dimineata, de prietenul ei. Barbatul vorbise cu ea la telefon cu o seara inainte, insa nu a banuit nimic deoarece femeia s-a comportat ca si cum totul era in ordine. Cand a sunat-o din nou dimineata, aceasta nu a mai raspuns. A mers acasa la ea pentru a vedea…

- Tragedie intr-o familie din Timișoara! Un barbat și-a gasit socrul spanzurat pe un teren de la marginea orașului. Omul plecase de acasa dupa o disputa cu rudele. Barbatul de 58 de ani și-a pus capat zilelor dupa ce s-ar fi certat cu familia, sambata. A plecat de acasa și nu s-a mai intors. Rudele lui…

- Tragedie intr-o familie din Golești- Argeș, unde un barbat in varsta de 62 de ani a fost gasit spanzurat de catre rude, in locuința sa. Familia a chemat ambulanța, sperand ca omul va mai putea fi resuscitat. Echipajul SMURD de terapie intensiva mobila, ajuns la fața locului, nu a mai putut…

- Nu le-a lipsit talentul sau ambiția de-a deveni faimoși, insa n-ar fi reușit sa iasa din anonimat daca n-ar fi beneficiat de sprijinul și imaginea unui membru al familiei deja cunoscut și influent. Solange A inceput ca backup singer in trupa Destiny’s Child, dupa care a aparut in filmul Bring It On:…

- Tanarul avea 19 ani si era student la Facultatea de Informatica. El a fost gasit spanzurat de sora sa, in casa in care locuiau, potrivit ziaruldeiasi.ro. El nu figureaza cu antecendente psihiatrice. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. Din pacate nu…

- Un pompier din cadrul Detasamentului Alexandria al ISU Teleorman si-a pus capat zilelor. Acesta avea doar 33 de ani, iar cazul sau a fost preluat de Parchetul Militar. Tanarul s-a sinucis in apartamentul in care locuia alaturi de sotie. A

- Tragedia aviatica din Muntii Apuseni a ingrozit o tara intreaga, mai ales ca primii care au ajuns la aeronava au fost trei moti din Horea. Familia regretatei Aura Ion a intocmit o scrisoare prin care si-au exprimat revolta legata de faptul ca nici acum nu s-a facut dreptate in cazul fiicei lor.

- Agentul Eugen Stan avea o activitate "nesemnificativa", dar era protejat de seful sau direct, Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 1, 2 si 6, ceea ce a provocat nemultumiri printre ceilalti politisti, potrivit unui raport al Inspectoratului General al Politiei…

- Și-a pus capat zilelor din motive necunoscute. Un tanar de 31 de ani din comuna Capreni a fost gasit spanzurat de un copac in gradina casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre mama acestuia. Dan Ciurea nu a lasat nici macar un bilet de adio in care sa-și motiveze gestul extrem de a-și…

- Mai multi tineri l-ar fi observat pe baiat cand incerca sa-si ia viata si au incercat sa-l convinga sa renunte. Tinerii au sunat la 112, dar pana la sosirea echipajului SMURD, baiatul s-a sinucis. Anchetatorii nu au gasit niciun bilet de adio, motivele suicidului fiind deocamdata necunoscute.…

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Un cunoscut profesor din Pascani a fost gasit spanzurat in casa! Petrea Constantin, profesor de matematica la Colegiul National "Mihail Sadoveanu", a fost gasit spanzurat in casa. Sotia barbatului este cea care a descoperit trupul neinsufletit al barbatului in jurul orei 12:00.

- TRAGEDIE. Detalii halucinante ies la iveala in cazul fetitei de 11 ani ucisa intr-un accident provocat de unchiul ei Dezvaluiri cutremuratoare despre tragedia zilei. Soferul care a provocat accidentul in care o fetita de 11 ani a murit, este unchiul copilei! Desi la inceput a negat totul, ulterior barbatul…

- S.C. BEGLI EVENT S.R.L., cu sediul in Alba Iulia, incepe inscrierile pentru o noua serie de curs in specializarea ” Ospatar (chelner) Vanzator in unitațile de alimentație” . Firma este autorizata de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice și de Ministerul Educației și…

- Amanunte incredibile ies la iveala in ancheta din cazul tragediei familiei Maleon. Profesorul a lipsit doar 10 minute de acasa. Anchetatorii au vizionat deja inregistrarile de pe toate camerele care au vedere spre casa celor doi. Ei confirma ca, contrar unor informatii neoficiale ce spuneau ca sotul…

- Nicolae Guta a petrecut Revelionul la Petrosani, in casa unde locuieste una dintre fiicele lui, Nicoleta. In noaptea dintre ani, manelistul s-a pozat langa brad alaturi de fiica lui si si proaspatul ei sot, iar fanii au observat imediat un detaliu jenant.

- Primele produse „Eugenia” au fost fabricate la Constanța la sfarșitul anilor ’40. Biscuiții-sandviș „uniți” cu crema de cacao și gust de rom aveau in compoziție doar ingrediente naturale, scrie A1.ro. Intr-un lungmetraj de excepție din 1980, filmul „Proba de microfon”, unul care a trecut de cenzura…

- Cei care l-au cunoscut pe Sergiu Curca s-au aratat șocați de vestea morții premature a solistului de muzica populara. Pe rețelele de socializare au curs mesaje de condoleanțe. Citeste si Tragedie de Anul Nou: Solistul de 22 de ani s-a spanzurat cu un cordon de la o haina. Ce a scris pe biletul…

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s ar fi sinucis, ieri, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad.Trupul neinsufletit al tanarului a fost descoperit luni dupa masa, in jurul orei 15:30, se pare, de catre tatal sau, scrie specialarad.ro.Conform…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la o pensiune din statiunea Azuga, mai multi turisti fiind evacuati. Proprietatea, ridicata in urma cu doi ani, ar apartine familiei lui Adrian Nastase. Incendiul a izbucnit la o anexa a pensiunii “Le Chalet” din statiunea Azuga, transmite News.ro. Conform reprezentantilor…

- Au iesit la iveala noi detalii importante din viata familiei Maleon. Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Maleon, a vorbit despre ce crede acesta ca s-a intamplat in acea noapte fatidica, in casa celor doi soti.

- Dinu Maxer a fost impreuna cu baietelul sau in aceasta seara in platoul emisiunii de la „Acces Direct” pentru a se bucura de cea de-a treia zi de Craciun! Aici cel mic a dezvaluit un secret pe care tatal sau cu siguranta nu il stia.

- Compania Nationala a Cailor Ferate Romane a fost trimisa in judecata pentru vatamare corporala din culpa, la trei ani de la un accident petrecut in gara satului Subcetate (Hateg), in urma caruia o femeie a ramas fara un brat.

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, chiar in prima zi de Craciun

- Un tragic eveniment s-a petrecut la punctul de lucru din Timisoara al unei firme de paza cu sediul central in Bucuresti. Dorel Piagu, agent la firma „Securitas” SRL, a fost gasit spanzurat la locul unde presta activitatea de paza, respectiv statia Enel din strada Sulina. Inspectorii ITM Timis au demarat…

- Un barbat din Campina a fost gasit, astazi dimineața, spanzurat intr-o padure aproape de ieșirea din oraș. Trupul neinsuflețit a fost descoperit chiar de tatal barbatului, care incepuse sa il caute dupa ce fiul disparuse de acasa. Cei doi s-ar fi certat vineri seara, acesta fiind și motivul plecarii…

- Baietelul se afla cu mama lui pe marginea drumului, iar intre timp, pe partea opusa a ajuns tatal acestuia cu masina. Cand si-a vazut parintele, baiatul s-a smuls pur si simplu din mana mamei si a alergat pe sosea, fiind izbit violent de un autoturism, potrivit dejeanul.ro. Parintii si-au…

- Avocatul Poporului s-a pronunțat in cazul adolescentului care s-a spanzurat la Centrul de Plasament „Casa Noastra” din Zagujeni, județul Caraș-Severin. Copilul a fost gasit decedat in data de 10 octombrie. In cauza a fost deschisa o ancheta și de catre poliție, sub coordonarea unui procuror.

- Tragedie in orasul Anenii Noi, Republica Moldova! O femeie de 39 de ani a fost gasita, luni seara, decedata pe bancheta din spate a unui autoturism. Aceasta prezenta urme de asfixie in regiunea gatului.

- Femeia care a venit sa se planga de bataile si violurile la care este supusa de catre iubitul sau, a vrut sa faca lumina in acest caz. Madalina, torturata fizic si psihic care si-a spus povestea in cadrul emisiunii "Acces direct", a facut testul poligraf pentru aflarea adevarului. Barbatul a aflat…

- Stela Popescu s-a stins din viata la 81 de ani, iar la cateva zile distanta, buna sa prietena, Cristina Popescu, care era mai mica decat ea cu 10 ani. Un secret emotionant al celor doua mari actrite a iesit la iveala in aceasta seara. Cea care l-a dezvaluit a fost Bianca Sarbu, una dintre artistele…

- Nereguli grave sesizate de inspectorii Guvernului dupa controlul declansat, la cererea premierului Mihai Tudose, la cel mai mare producator și principal furnizor de gaze naturale din Romania.Citeste si: Tudose anunta o NOUA lege. Ce le pregateste ministrul de Interne soferilor - VIDEO…

- Fostul ministru al Tineretului si Sportului Monica Iacob Ridzi, care a executat doi ani si opt luni din pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, va fi pusa in libertate. Decizia a fost luata de magistrații de la Tribunalul Cluj. Fostul ministru al Tineretului Monica Iacob Ridzi a…

- Doua persoane au ales astazi sa-si incheie brusc socotelile cu viata. Un barbat in varsta de 63 de ani s-a aruncat de la etajul trei, iar un altul s-a spanzurat in subsolul blocului in care locuia. Vecinii spun ca era un om la locul lui si nimeni nu a banuit ca o asemenea tragedie avea sa se intample.…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul tanarului din Gorj mort in Londra. Dan-Tiberiu Sbircea ar fi fost gasit spanzurat, mama lui, procuror la Parchetul pe langa Judecatoria Timișoara, acuzandu-i pe profesorii facultații unde acesta și-a dat doctoratul: „Cred ca a fost impins sa faca acest gest,…

- Un copil de doi ani a cazut in oala cu ciorba, in localitatea Berlești, județul Gorj. Baiețelul a fost transportat in stare grava la spitalul din Targu-Carbunești, cu arsuri de aproape 35 la suta din suprafața corpului. Medicii au decis ca baietelul sa fie transferat cu elicopterul SMURD la Bucuresti,…

- Tragedie dubla în familia unor moldoveni stabiliți în Italia. Un tânar de 29 de ani și-a sugrumat mama, iar mai apoi și-a luat viața spânzurându-se, transmite stirilocale.md Nenorocirea s-a produs zilele trecute în comuna Montorio Romano din provincia…

- Pana de curent care a lasat Capitala in bezna scoate la lumina o problema grava! Cele trei transformatoare de pe vremea comunismului, care asigura furnizarea energiei in Bucuresti, nu mai fac fata cererii uriase!