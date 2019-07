Tragedie în Giurgiu. Accident cu un utilaj agricol. O femeie și-a pierdut viața O femeie in varsta de 49 de ani a decedat si un barbat de 50 de ani a fost transportat la spital cu leziuni la nivelul gatului dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un utilaj agricol pe DJ 512 in comuna Prundu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu. "ISU Giurgiu a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier produs pe DJ 512, comuna Prundu. La fata locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD din cadrul Garzii de Interventie Colibasi. Accidentul s-a produs intre un autoturism in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

