- Cel putin cinci persoane, dintre care patru copii, au murit in urma unui incendiu produs in cursul noptii de vineri spre sambata intr-un imobil rezidential din orasul german Nurnberg, informeaza publicatia Bild, citata de Mediafax.

- Cristina era politista in Botosani si se afla in concediu in Germania unde si-a gasit sfarsitul. Sambata, femeia in varsta de 48 de ani, mama a doi copii, a murit dramatic dupa ce a facut infarct in masina

- Cel puțin 10 copii au murit in urma unui incendiu puternic izbucnit la un centru de pregatire al clubului de fotbal Clube de Regatas do Flamengo, echipa ce joaca in prima liga din Brazilia, scrie digi24.ro.

- O femeie din localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, a facut stop cardio respirator si a decedat dupa ce grajdul gospodariei fiului sau a fost cuprins de flacari, iar mai multe animale au murit in incendiu, informeaza Agerpres.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut, pompierii…

- Patru copii au murit și alți trei au fost raniți in urma unui incendiu care a izbucnit la o casa din Stafford, Marea Britanie. Doi adulți și un alt copil au ajuns la spital și primesc ingrijiri...

- O femeie in varsta de 37 de ani, mama a trei copii, s-a stins din viața chiar sub privirile ingrozite ale micuților. Totul s-a petrecut chiar de Craciun, iar apropiații nu-și pot explica moartea acesteia, intrucat nu era cunoscuta cu probleme de sanatate.

- Tragedie cumplita in prag de sarbatori, s-a petrecut la o casa din localitatea muresana Archita, dupa ce trei copii au fost intoxicati cu fum, duminica, in urma unui incendiu, autoritatile activand Planul rosu de interventie. Ulterior, cei mici s-au stins din viata, la spital.

- O masina a intrat intentionat in multime intr-o statie de autobuz aflata intr-un oras din vestul Germaniei. O femeie a murit in urma ranilor suferite, iar alte 14 persoane au fost transportate la spital,...