Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat in plin ii lumea care aștepta intr-o stație de autobuz din orașul Recklinghausen, din vestul Germaniei. O femeie in varsta de 88 de ani a murit pe loc, iar noua alte persoane dintre cele care așteptau autobuzul acolo au fost ranite, a dezvaluit observator.tv . Tentativa de sinucidere?…

- ”Nu pot nici sa confirm si nici sa infirm ceea ce s-a spus in presa”, a raspuns purtatorul de cuvant, intrebat despre prezenta acestor persoane, al caror comportament ar fi fost considerat suspect.Celelalte aeroporturi germane au fost informate cu privire la incident, a adaugat purtatorul…

- O femeie de 55 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost spulberata de o masina pe o trecere de pietoni, de pe DN 1F, în Nadasel, judetul Cluj. Politia a deschis o ancheta.

- Un tragic accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DJ 792 C, Curtici-Santana. Un autoturism s-a rasturnat și a luat foc. „In momentul sosirii celor patru echipaje de intervenție a Detașamentului de Pompieri Arad, un echipaj de stingere, unul de descarcerare și doua ambulanțe SMURD, autoturismul…

- Tragedie imensa! Un avion S-A PRABUȘIT in MULȚIME. Mai mulți oameni au MURIT Avionul nu a reusit sa ia altitudine si a lovit o bariera inainte de a lovi de asemenea un grup de oameni aflati la capatul aerodromului. Un avion s-a prabușit in mulțime, in Germania, provocand moartea a mai mulți oameni,…

- Mai multe persoane au murit, dupa ce un avion Cessna s-a prabușit in mulțime in statulHessa, vestul Germaniei, a spus Poliția, relateaza Reuters. De asemenea, mai multe persoane au fost ranite.

- Doua persoane au murit in urma unei coliziuni intre un autoturism si o caruta, pe DN2 E85, in judetul Buzau. Un buzoian de 39 de ani care conducea un autoturism pe directia Buzau catre Ramnicu Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni a acrosat un atelaj care traversa soseaua si in care se aflau trei…

- Trei persoane au fost ranite prin injunghiere la Ravensburg, in sudul Germaniei.Cele trei persoane au fost ranite vineri, in Piata Marienplatz, la Ravensburg, a precizat politia pe Twitter. Atacatorul a fost arestat, au precizat fortele de ordine.Politia nu a…