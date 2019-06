Stiri pe aceeasi tema

- Copila de 8 ani se afla in statia Aurel Vlaicu, impreuna cu mama sa si sora ei in varsta de 5 ani, in asteptarea unui tren care sa le transporte in Alba Iulia. Se pare ca micuta a fost agatata de locomotiva. "Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, a constatat ca pe marginea CF 200, in statia…

- Coșmar pentru o mama din județul Hunedoara, care și-a vazut fetița de doar șapte ani lovita de tren. Teribilul accident s-a intamplat in apropierea localitații Aurel Vlaicu. The post Coșmarul unei mame. Și-a vazut fetița de 7 ani lovita de tren. Copilul s-a stins din viața appeared first on Renasterea…

- O fetita de 8 ani a murit, luni dimineata, dupa ce a fost lovita de o locomotiva in statia CFR Aurel Vlaicu, din judetul Hunedoara, politia declansand cercetari pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea evenimentului, informeaza Agerpres.roPotrivit primelor date ale anchetei, fetita se afla…

- Tragedie fara margini in satul Aurel Vlaicu, din judetul Hunedoara. O copila in varsta de opt ani, din Alba Iulia, a murit, spulberata de o locomotiva. Accidentul s-a petrecut, luni, in jurul orei 5. „Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, a constatat ca pe marginea CF 200, in... The post…

- O fetița de 8 ani din Alba Iulia, a fost spulberata de o locomotiva care circula din directia Alba Iulia – Simeria, luni dimineața in jurul orei 5:00, in stația CFR din localitatea Aurel Vlaicu, judetul Hunedoara. Tragedia s-a produs sub privirile mamei și a surorii sale mai mici, in varsta de 5 ani.…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de un autoturism care apartine unei ,,Scoli de Soferi,,. Accidentul a avut loc cu putin timp in urma, iar din fericire minora ranita se afla in afara oricarui pericol. Autoturismul nu era condus de un cursant, ci de un barbat in varsta de 49 ani,…

- O fetita de doar 11 ani a fost lovita de o masina, la volanul caruia se afla un sofer de 53 de ani. Accidentul s-a produs in satul Ursoaia, raionul Causeni.Potrivit oamenilor legii, victima a murit in drum spre spital.

- O fetița de noua ani primește chiar in acest moment ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni de la Restaurant Miorița de șoferița unui jeep cu numere de București. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp. Fetița de noua ani, eleva la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”…