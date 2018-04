Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie cumplita, noaptea trecuta in judetul Neamt. Un microbuz in care se aflau 10 persoane a cazut in canalul raului Bistrita. Sapte persoane si-au pierdut viata, doua sunt date disparute, iar una a reusit sa se salveze.

- Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP.Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei…

- Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP. Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei…

- Tragedie in muntii Alpi din Franta. Doua femei au murit, iar un barbat a fost ranit in urma unei avalanse. Victimele, in varsta de 57, si respectiv, 58 de ani, erau la schi.Presa locala scrie ca incidentul s-a produs la o inaltime de trei mii de metri.

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii unui ostatic in timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. „Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Trei dispozitive explozive improvizate au fost gasite in supermarketul "Super U" din localitatea Trebes, unde trei persoane au murit dupa ce un individ inarmat cu un pistol a luat mai multi ostatici, a informat, sambata, o sursa judiciara, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Autoritatile…

- Vesnica recunostinta jandarmului francez decedat ieri dupa ce s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei. Cata diferenta de abordare a jandarmilor...

- Un locotenent-colonel care se predase voluntar in schimbul eliberarii unui ostatic, vineri, in timpul crizei de natura terorista din sudul Franței, a murit in urma ranilor capatate, a anunțat sambata ministrul francez de interne.

- Toti oamenii care au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei au fost eliberati dupa aproximativ patru ore, conform declaratiilor primarului din Trebes. Atacatorul - care a ucis cel puțin doua persoane - a fost omorat de catre fortele de ordine.Ostaticii…

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii. Din primele informații doua persoane au murit in urma incidentului.

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii, a declarat ministrul francez de interne pe Twitter. Se pare ca s-au tras mai multe focuri de arma la locul incidentului. …

- Un barbat a murit in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-un puț dezafectat din zona carierei Luminița anunța ISU Dobrogea. Conform primelor cercetari efectuate de poliție, barbatul are 59 de ani. Oame...

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat, scrie News.ro.

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei. Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton. Podul pietonal fusese instalat sambata, in cadrul unui proiect…

- Mai multe persoane au murit dupa ce un pod pietonal s-a prabușit la Universitatea Internaționala din Miami, transmite CNN. Mai multe mașini au fost prinse sub daramaturi. Pasarela cantarea 950 de tone.

- Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan. Primul pachet capcana, lasat la intrarea intr-o casa din Austin, a explodat pe 2 martie si a omorat un barbat in varsta de 39 de ani.Politia nu a incadrat deocamdata…

- Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News citate de Agerpres.ro. Avionul, operat de compania US Bangla, a iesit de pe pista in timpul aterizarii si a luat foc. Pompierii se lupta…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- La doar cinci zile de la decesul lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei stingandu-se in somn, la 31 de ani, din cauza unui stop cardiac, un tanar fotbalist a murit in Franța in circumstanțe similare. Thomas Rodriguez, care ar fi implinit 19 ani pe 1 aprilie, jucator la echipa U19 a lui FC Tours, din…

- Un avion rusesc s-a prabusit in apropiere de baza ruseasca din Hmeimim, 32 de persoane au murit, anunta agentiile rusesti de presa, citate de AFP si HotNews.ro. “In 6 martie in jurul orei 15,00 (12,00 GMT), un avion de transport ...

- 32 de oameni au murit, dupa ce un avion militar rusesc s-a prabusit, a anuntat ministrul sirian al Apararii. Avionul de transport s-a prabușit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmeimim, langa orașul Latakia.

- Un autobuz care transporta aproximativ 60 de oameni la o nunta din India s-a rasturnat de pe un pod și plonjat 8 metri în albia unui râu secat. Bilanțul provizoriu al accidentului: 28 de morți, majoritatea femei și copii.

- Inca doi schiori și-au pierdut viața in acest weekend in Franța, dupa ce zilele trecute patru persoane au murit din aceeași cauza in Alpii francezi. Cei doi sunt spanioli și faceau parte dintr-un grup de cinci persoane printre care se afla și un ghid, scrie AFP citat de Agerpres. Ceilalti trei membri…

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Orașul Ineu din județul Arad a fost lovit de o tragedie fara margini. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani, fiul unui cunoscut profesor si fost director de liceu, a murit intr-un accident de mașina groaznic.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase membri ai echipajului pe ruta Moscova-Orsk. Potrivit unui oficial al serviciilor de interventie…

- Un avion de linie rus, la bordul caruia se aflau 71 de persoane, s-a prabusit duminica in apropiere de Moscova, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Domodedovo din capitala rusa, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de AFP si Reuters. Avionul Antonov An-148 al companiei ruse Saratov Airlines…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in Franța. Doua elicoptere ale armatei franceze, care aparțineau unei școli militare de zbor denumita Ealat, s-au ciocnit in dimineața zilei de vineri, 2 februarie, prabușindu-se ulterior langa Lacul Cerces din sudul Franței. In urma accidentului, cinci persoane…

- Un vas care transporta migranti in Europa s a scufundat in largul coastelor Libiei, anunta ONU citat de Realitatea.net. Un prim bilant al autoritatilor arata ca cel putin 90 de oameni ar fi murit. Trei supravietuitori au precizat ca majoritatea celor aflati pe vas erau pakistanezi. Organizatia Internationala…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale. Un autocar în care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat în…

- Femeia in varsta de 65 de ani este din localitatea Cetateni. Aceasta a alunecat pe gheata, iar din cauza ranilor grave suferite la cap a decedat. Un barbat a fost martor la accident si a sunat imediat la 112, insa medicii nu au mai putut face nimic petru viata femeii. Tot in Arges, un barbat…

- Avionul plecase de pe aeroportul din San Andros, una dintre insulele arhipelagului Bahamas, si avea ca destinatie aeroportul New Providence, din capitala Nassau. La un moment dat s-a pierdut legatura radio cu el si a disparut de pe radare, ulterior localizandu-se ca loc de prabusire un punct…

- 52 de persoane au murit, dupa ce autobuzul in care se aflau a luat foc, joi, in Kazakhstan, potrivit declaratiilor ministerului de interne al tarii, scrie The Guardian. Autobuzul calatorea pe o...

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Lumea fotbalului a primit o veste cutremuratoare! Internationalul hondurian Juan Carlos Garcia a încetat din viata la doar 29 de ani. Acesta a fost rapus de o boala cumplita, potrivit spynews.ro. Nascut la 8 martie 1988, Juan Carlos Garcia a fost rapus de leucemie, boala cu care…

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul în care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate în legatura cu accidentul, însa pâna au ajuns în locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii…