Tragedie in Franta: Cel putin 13 oameni morti in urma unor ploi apocaliptice Cel putin 13 oameni au murit in Franta, intr un departament de langa Toulouse, lovit de cele mai puternice inundatii din ultimii aproape 130 de ani, scrie Digi 24. Ploi apocaliptice au umflat raurile din unele zone si cu opt metri.In 50 de comune a turnat azi noapte in sase ore cat pentru jumatate de an.Mii de case sunt inundate, iar operatiuni de salvare dramatice sunt in plina desfasurare.Sapte elicoptere au fost trimise in departamentul Aude din sudul Frantei pentru a i ajuta pe sinistrati.

- Inundații fara precedent in sudul Franței. Bilanțul inca provizoriu este infricoșator - 13 morți, 9 raniți, sute de persoane izolate și importante pagube materiale. Autoritațile au declarat cod roșu de inundații și spun ca pericolul se menține in continuare.

