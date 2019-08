Stiri pe aceeasi tema

- Moarte fulgeratoare pentru un barbat in varsta de 41 de ani, tatal unei fetițe de 12 ani. Florin B. a fost gasit fara suflare in camera pe care o inchiriase intr-o casa din Ilford, Anglia. Acesta avea probleme cu inima, iar familia l-ar fi rugat sa nu plece in strainatate. Poliția a deschis o ancheta…

- GRAV… In aceasta dimineața, doi barbați din localitatea Popeni, comuna Zorleni au fost loviți de un trasnet, in timp ce lucrau pe acoperișul unei case. Aceștia au cazut instant de pe cladire. Apropiații au sunat imediat la 112, iar o ambulanța cu medic, dar și autospeciala SMURD au venit in scurt timp…

- Tragedie in Filipine. Cel puțin 31 de oameni au murit și trei sunt dați disparuți dupa ce doua feriboturi pe care se aflau s-au ciocnit și apoi s-au rasturnat din cauza vremii rele.Alți 62 de pasageri au fost salvați de garda de coasta a Filipinelor, care a intervenit prompt.

- Jared Lorenzen juca pentru echipa "New York Giants" si se afla impreuna cu familia atunci cand a decedat. "Cu inima grea, familia lui Jarde Lorenzen ar dori sa-si trimita multumirile si aprecierile sincere pentru intreaga voastra sustinere din ultimele sase zile", a precizat mama jucatorului.…

- La o zi de cand Irina Pavlenco a anuntat ca mama ei a fost diagnosticata cu tumora pe creier, vedeta si-a aratat iubirea fata de femeia care i-a dat viata, tinand-o de mana pe patul de spital. A fotografiat momentul si, cu speranta in suflet, este pregatita sa o sustina pe totul parcursul luptei impotriva…

- Irina Pavlenco a inceput anul in forta, fiind ceruta in casatorie chiar in noaptea de Revelion. Insa, greutatile nu au ocolit-o. Recent, mama ei a facut un accident vascular, in urma caruia s-a descoperit ca are si o tumora pe creier. Vedeta a cerut tuturor sa o includa pe Constanta, mama ei, in rugaciuni.

- Inginerul Ștefan Frațila, fost primar al municipiului Buzau din perioada 1992-1996, a incetat din viața la varsta de 80 de ani. Acesta a fost primul primar ales la Buzaului dupa Revoluție, in 1992, ales din partea PUNR. „Familia anunța cu durere incetarea din viața, in aceasta dimineața, la varsta de…

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit in Mexic. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri…