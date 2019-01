Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit și o femeie a fost ranita, joi dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, intre stațiunile Neptun și Olimp, din județul Constanța, polițiștii efectuand cercetari pentru a stabili cum s-a petrecut evenimentul rutier, scrie Mediafax.Potrivit…

- Grav accident joi dimineața pe drumul dintre 23 August și Neptun. O persoana a murit și o alta este în coma dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un pom. Accidentul s-a produs pe DN39, pe sensul de mers Mangalia - Constanța, în curba la stânga, între Neptun…

- Un accident rutier grav a avut loc sambata dupa-amiaza, pe Drumul National 7, in localitatea Vetel. Un tanar a murit, iar o femeie este ranita grav, in urma impactului dintre doua autoturisme si un autotren.

- Trei persoane, intre care si un copil in varsta de aproximativ trei ani, au murit, miercuri seara, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta si in care au fost implicate doua masini. O alta persoana a fost...

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 octombrie a.c., ora 09.17, un barbat, in varsta de 31 ani,a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, dinspre strada Cumpenei catre stada Caraiman si ajungand la intersectia tip sens giratoriu cu strada Varful cu Dor, nu a acordat prioritate…

- Un barbat de 89 de ani și-a pierdut viata si trei tineri au fost raniți, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in Malureni, judetul Argeș.Potrivit primelor informații furnizate de polițiștii din județul Argeș, un barbat de 89 de ani din București care conducea un autoturism a virat stanga…