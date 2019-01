Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri, care se intorceau de la o discoteca, nu au mai ajuns acasa. Din cauze necunoscute masina pe care o conducea un tanar in varsta de 28 de ani a izbit un cap de pod, a zburat cateva zeci de metri si a ajuns in curtea unui localinic.Acesta spune ca doar ce iesise sa aduca niste lemne cand a…

- Cel puțin șase persoane au murit și peste 145 au fost evacuate dintr-un spital guvernamental din orașul Mumbai din India, dupa ce un incendiu grav a izbucnit la unul dintre etajele cladirii, au transmis reprezentanții pompierilor, citați de Reuters, potrivit mediafax.citește și: Decizia radicala…

- Potrivit politiei locale, autoturismul a urcat pe trotuar inainte de a lovi pietonii, la ora locala 10:00 (02:00 GMT) intr-un sat din comuna Leshan (provincia Sichuan).Politia nu a precizat daca accidentul a fost comis intentionat, indicand numai ca soferul a fost arestat si a fost deschisa…

- O mașina a intrat, joi, intr-un grup de copii. Cinci dintre elevii care se aflau in fața școlii și-au pierdut viața și alți 18 au fost raniți. Incidentul s-a produs in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat…

- Cel putin 14 oameni au murit si zeci au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa și Agerpres.

- Cearta dintre un șofer de autobuz și o pasagera a dus la caderea vehiculului de pe un pod din sud-vestul Chinei, noteaza CBS News. Se presupune ca toți cei 15 oameni aflați la cel moment in autobuz au murit.