- Scafandrii ISU B-IF au intervenit in jurul orei 6.oo pentru cautarea-salvarea a doi tineri care au intrat in raul Dambovita, in zona caminelor studentesti din Regie.Cel care a intrat primul in apa este un minor de 16 ani. El a reusit sa iasa din apa, a fost preluat de SMURD si transportat la spitalul…

- Sfarșit cumplit pentru un tanar in varsta de 25 de ani. Acesta a murit inecat in Dambovița, dupa ce a sarit in ajutorul unui baiat de 16 ani care cazuse in apa. Baiatul de 25 de ani s-a inecat in aceasta dimineața, in raul Dambovita, in zona Regie. Cadavrul acestuia a fost descoperit de trecatori, care…

- Tragedie intr-un bloc din centrul Sloboziei. O batrana a murit la Spitalul Județean de Urgența Slobozia dupa ce a fost agresata și batjocorita in propria casa. La aproape o saptamana de la producerea faptei, autorii sunt inca neidentificați de organele de cercetare penala... Vecinii sunt in stare de…

- Accident cumplit pe un santier de constructie din Capitala. Un barbat in varsta de 41 de ani a decedat dupa ce o grinda de cofraj i-a cazut peste cap. Tragedia s-a produs ieri in jurul orei 16 pe strada Ion Nistor din cartierul Telecentru.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca el este cel care a decis ca mitingul programat la Romexpo, miercurea viitoare, sa fie anulat. Liderul PSD spune ca s-au trezit tarziu, pentru ca ar fi vrut sa faca mitingul in acest week-end. "Orice miting este important. Eu am luat decizia ieri,…

- Doi copii, un baiat de 9 ani si o fetita de 7 ani, au murit dupa ce au cazut, miercuri, intr o groapa excavata plina cu apa in zona Balteni, informeaza ISU Dambovita citat de Agerpres.roCei doi copii erau frati. Pompierii ajunsi la fata locului au reusit sa ii scoata pe copii din apa, s au efectuat…

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s-a stins din viața, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din București. Vestea trista v...

- Tragedie intr-un mall din China. Un copil a murit dupa ce mama lui s-a dezechilibrat pe o scara rulanta și l-a scapat din brațe. Toata scena a fost filmata de camerele de luat vederi. Tragedia a avut loc...