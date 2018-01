Stiri pe aceeasi tema

- Avarie la o conducta de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala: Un muncitor a iesit singur, cu arsuri pe 80 la suta din suprafata corpului. Al doilea muncitor a fost scos decedat din subteran.

- Barbatul care a ramas blocat in subteran ca urmare a avariei unei conducte de termoficare a decedat, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In ceea ce priveste starea celui de-al doilea muncitor, transportat la spital, barbatul are arsuri pe 80% din suprafata corpului.

- Doi muncitori care lucrau in subteran la reteaua de termoficare in Complexul Leu de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mare din corp, cel de-al doilea fiind…

- Un om a murit și un altul a fost ranit grav, luni seara, dupa ce o țeava a rețelei de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala s-a fisurat. UPDATE 21.35: Cel de-al doilea muncitor prins in subteran in momentul fisurarii unei țevi a rețelei de termoficare a fost scos de pompieri. Barbatul…

- Doi muncitori care lucrau in subteran la reteaua de termoficare in Complexul Leu de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mare din corp, cel de-al doilea fiind…

- Doi muncitori care lucrau in subteran la reteaua de termoficare in Complexul Leu de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mare din corp, cel de-al doilea fiind…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Doi muncitori care lucrau in subteran la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mara din corp, cel de-al doilea fiind inca prins in subteran.…

- Doi muncitori care lucrau, luni seara, la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti dupa ce una dintre tevile din subteran s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mare din corp, cel de-al doilea fiind inca prins in…

- Doi barbati care lucrau in subteran, pentru remedierea unei probleme aparute la o conducta, au fost raniti dupa ce teava s-a fisurat, potrivit ISU. Unul dintre ei a reusit sa iasa, avand arsuri, iar cel de-al doilea a ramas in interior, unde salvatorii nu pot patrunde din cauza temperaturii ridicate…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Barbatul, in varsta de 50 de ani, era pasager intr-un tramvai care circula pe traseul numarul 39, iar la un moment dat i s-a facut si a intrat in stop cardio-respirator. "Printr-un apel la 112, un pasager aflat in tramvai a anuntat ca unui barbat i s-a facut rau. La fata locului s-a deplasat…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost calcat de tramvai, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Evenimentul s-a petrecut pe Soseaua Viilor din Capitala.

- Tragedie in Mures. Un tanar in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in urma unui cumplit accident. Aflat pe soseaua E60, acesta a depasit coloana de masini pe linia continua si s-a lovit de un TIR. A

- Eugen Stoina, procurorul DNA care a provocat, joi, un accident rutier in București avea o alcoolemie de 3.02 la mie alcool in sange, ceea ce inseamna ca era aproape de coma alcoolica, au declarat surse pentru Sursa Zilei. Stoina este cercetat penal de Parchetul General – Secția de Urmarire Penala și…

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Marian Dragos Stoican, un proxenet in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina. Interlopul se intorcea de la o petrecere cu lautari, cand a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un pod.

- La doar trei zile dupa ce a mancat un hamburger, o tanara in varsta de 18 ani a murit in timp ce se afla pe patul spitalului. Conform primelor informatii, fata era alergica la produsele lactate si a decedat dupa ce a consumat un hamburger care continea carne de pui gatita in lapte batut. A

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, un baiat in varsta de 11 ani a murit dupa ce a fost accidentat de o masina, la iesirea din localitatea Ovidiu, autoturismul circuland din directia Mihail Kogalniceanu catre municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca baiatul…

- Pompierii din Capitala au avut de lucru in noaptea dintre ani. Un barbat a sfarsit carbonizat dupa ce locuinta improvizata in care statea a luat foc. Cateva zeci de minute mai tarziu, salvatorii au fost chemati sa intervina la magazin ...

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- Un tanar si a pierdut viata intr un accident de munca petrecut astazi intr un supermarket din Dolj. Marfa de pe un motostivuitor s a prabusit peste el. Potrivit Antena3, barbatul a fost dus de urgenta la spital, dar medicii nu l au mai putut salva. ...

- Un barbat în vârsta de 73 de ani a murit, luni, într-o localitate din județul Timiș, dupa ce i s-a facut rau în casa și a cazut pe soba, provocând un incendiu. Barbatul a suferit arsuri pe 90% din suprafața corpului.

- Tragedie aviatica in statul american Florida. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Toți cei cinci oameni care se aflau la bord au murit. Imediat dupa cadere, aparatul de zbor a fost cuprins de flacari.

- Tragedie fara margini intr-un sat din judetul Bihor! Madalina si Marius, doi logodnici, au murit carbonizati in noaptea de joi spre vineri, dupa ce un incendiu a cuprins casa in care erau. Tatal tinerei de 25 de ani a suferit arsuri, insa atat el, cat si sotia sa au reusit sa iasa din locuinta care…

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik. În dimineața zilei de vineri, la ora 8:47, un barbat de 29 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier, care s-a produs pe strada Tighina 19 din Capitala, informeaza Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. A fost nevoie…

- O masina condusa de un angajat din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu moartea unei tinere. Totul s-a intamplat luni, in jurul orei 18, pe DN 1 – sensul catre Capitala, pe raza localitatii ilfovene Tancabesti. Femeia avea 35 de ani si traversa strada…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol.Cei doi au fost gasiti intr-un recipient de colectare care era gol, anunța News.ro.…

- Fosta atleta romana Cristina Nicolau a trecut azi in neființa la varsta de doar 40 de ani. Cristina a fost legitimata la clubul Steaua, fiind specialista in proba de triplusalt, unde a avut cele mai bune rezultate. Cristina Nicolau deținea recordul național indoor la triplusalt, pe care l-a reușit in…

- Parintii bebelusului au folosit o sticla de apa aflata in minibarul hotelului de patru stele din statiunea Balvanyos ca sa-i prepare laptele praf copilului, iar in urma anchetei celor de la Protectia Consumatorului s-a dovedit ca apa continea o substanta chimica mortala, pe care cameristele au pus-o…

- Unul dintre cei mai valoroși artiști din Statele Unite ale Americii a incetat din viața in urma unei groaznice suferințe. Cunoscut si ca „White Knight of Soul”, el l-a influentat in cariera pe celebrul Elvis Presley.

- Cel putin 25 de imigranti au murit dupa ce barca în care se aflau s-a scufundat, sâmbata, în apropierea Libiei, iar supravietuitorii au fost transportati în portul din Tripoli, a anuntat Paza de Coasta libiana, informeaza

- Un cunoscut prezenttor de televiziune de la noi a filmat cu Stela Popescu in urma cu doua saptamani. Acesta se afla intr-una dintre bisericile preferate ale artistei cand a aflat despre moartea acesteia. Stela Popescu, care a avut o viața de poveste , a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a incetat…

- Tragedie pe DN6.Trei barbati au murit. Tata si fiu morti in timp ce incercau sa salveze soferul unui camion, din judetul Maramures Trei barbati au murit, vineri, intoxicati cu vaporii de alcool pe care i-au inhalat dintr-o cisterna de transport bere, intr-o spalatorie pe marginea DN6, in judetul Caras-Severin.…

- Un barbat in varsta de 47 de ani si-a pierdut viata, vineri dimineata, in satul Musca din comuna Lupsa. Din primele date, acesta ar fi cazut de pe un stalp de la reteaua electrica. Omul ar fi fost in concediu in momentul incidentului. Cel mai probabil s-a urcat pe stalp pentru o interventie in afara…

- Tragedie pe o sosea din Rusia. 15 oameni au murit si patru au fost raniti intr-un grav accident produs in Republica Mari El. MIcrobuzul in care se aflau victimele a intrat in coliziune cu un camion, la 600 de kilometri de Moscova.

- Un sportiv medaliat la Mondiale a murit in timpul unui antrenament. Schiorul francez David Poisson, medaliat cu bronz in proba de coborare, la Campionatele Mondiale din 2013, a incetat din viata, luni, dupa ce a cazut la un antrenament in Canada.

- Un elicopter militar s-a prabusit intr-o provincie din estul Irakului. Toti cei sapte oameni care se aflau la bordul aparatului de zbor au murit in urma accidentului aviatic.Potrivit informatiilor preliminare, tragedia s-a produs in timpul unor exercitii militare.

- Tragedie intr-o familie din Pitesti! Un politist in varsta de 32 de ani s-a stins din viata pe strada, sambata. Conform adevarul.ro, este vorba de Andrei Gottwald, un tanar fost lucrator la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti.

- Caz tragic in Cimislia! Un barbat de 31 de ani a murit, dupa ce un perete din cladirea Consiliului raional Cimislia s-a prabusit peste el. Incidentul a avut loc ieri dimineata in timpul unor lucrari de reparatie la etajul doi al sediului.

- Un incident șocant a fost surprins de camera de bord a unui tramvai, miercuri, in Capitala. Clipul a fost publicat pe site-ul trafictube.ro. In imagini poate fi vazut autocarul cu numere de inmatriculare specifice Ministerului de Interne depasind coloana de masini pe contrasens, pe linia de tramvai,…

- Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, lanseaza acuzații grave la adresa Spitalului de Arși din Capitala, dupa ce unul dintre minerii raniti grav in urma exploziei din Mina Uricani a murit, joi dimineata. Potrivit lui Vasile Barbu, minerul a murit din cauza bacteriilor…

- UPDATE 12:03 Ministerul Sanatatii (MS) cere Inspectiei Sanitare de Stat sa dispuna un control la Spitalul de Arsi in cazul minerului mort, dupa ce presedintele Asociatiei pentru protectia pacientilor din Romania, Vasile Barbu, a acuzat ca ortacul a murit din cauza infectiilor nosocomiale contactate…

- Un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc, marți seara, pe strada Baicului din Capitala. Potrivit informațiilor prevenite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov, o femeie a murit, iar o alta prezinta arsuri grave ale cailor aeriene. In accident au…

- Tragedie de azi noapte din Capitala a lasat in urma ganduri negre si foarte multa suferinta, dupa ce o femeie in varsta de 35 de ani a ars de vie, iar o tanara de 18 ani a suferit rani foarte grave.

- In aceasta dimineata, un barbat in varsta de 31 de ani si a dat foc. Deocamdata, nu se stie de ce tanarul a recurs la gestul socant.Politistii au deschis o ancheta.Potrivit purtatorului de cuvant, Crina Kibedi: "Barbatul care a fost adus la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta in…