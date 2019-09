Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Munții Tatra. Cinci turisti, printre care doi copii, au murit si 100 de persoane au fost ranite in Polonia si Slovacia timpul unei furtuni violente cu descarcari electrice. Autoritatile poloneze au anuntat ca turistii au fost loviti de trasnete pe varful Giewont.

- Tragedie in Filipine. Cel puțin 31 de oameni au murit și trei sunt dați disparuți dupa ce doua feriboturi pe care se aflau s-au ciocnit și apoi s-au rasturnat din cauza vremii rele.Alți 62 de pasageri au fost salvați de garda de coasta a Filipinelor, care a intervenit prompt.

- Un turist roman a murit in urma unei caderi accidentale in apropierea unei cascade din Parcul National Yosemite din California, relateaza duminica AGERPRES.Autoritatile sustin ca Lucian Miu, in varsta de 21 de ani, se deplasa miercuri pe stanci ude in zona Cascadei Bridalveil, cand a cazut…

- O plaja din zona orasului Encinitas, statul California, a fost inchisa vineri dupa prabusirea unei portiuni de faleza, incident in urma caruia trei oameni au decedat dupa mai multe tone de roci s-au pravalit peste cateva persoane aflate pe plaja, au anuntat autoritatile.

- Saisprezece cadavre au fost gasite in noaptea de joi spre vineri intr-o camioneta ingropata sub pamant si pietre in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale la sud de Marrakech, in centrul Marocului, a anuntat vineri presa marocana, relateaza AFP. Autoritatile au transmis ca un vehicul…

- 14 marinari si au pierdut viata dupa ce un submarin rusesc a explodat.a sarit in aer.Din primele informatii reiese ca incidentul s a produs intr un moment in care submarinul se afla in apropiere de portul Severomorsk, situat in regiunea Murmansk.Este cel mai grav incident in care este implicat un submarin…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- Cernobil, serialul produs și difuzat de HBO, a inregistrat cea mai mare nota din istorie pe platforma de filme IMDB, depașind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, inainte de Cernobil a fost dezastrul nuclear de la Kaștam, despre care foarte…