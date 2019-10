Tragedie în Belgia: Un român a fost împuşcat în cap şi înjunghiat de un vecin. Asasinul credea că românul răpeşte copii Un roman a fost impuscat in cap si injunghiat, in somn, de un vecin care credea ca rapeste copii pe strada, in Belgia



Un roman a fost impuscat in cap si injunghiat, in somn, de un vecin care credea ca rapeste copii pe strada, in Belgia. Miraculos, romanul a supravietuit si a fugit din casa, fiind gasit de politisti pe strada, plin de sange.



Un roman in varsta de 52 de ani a fost victima unui atac salbatic la Kortrijk, in Belgia, chiar in propria casa. Un vecin polonez in varsta de 32 de ani a intrat in dormitorul in care dormea romanul, inarmat cu un pistol si un cutit. Polonezul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

