Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 3 ani a murit, iar fratele ei, de 2 ani, este in stare grava, in urma incendiului produs, marti seara, intr-un apartament din Bacau. Incendiul a fost provocat chiar de copii, dupa ce s-au jucat cu chibriturile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O fetita in varsta de 4 ani, din Bacau a murit, iar fratele acesteia, de 3 ani, se afla in coma,in urma unui incendiu izbucnit marți seara, intr-o locuința de pe strada Cuza Voda. Cei doi s-au jucat cu chibriturile au aprins salteaua patului si s-au intoxicat cu fum. "Copiii de 3 ani si 4 ani, un baiat…

- Dezvaluiri tulburatoare despre incendiul care a cuprins garsoniera unei familii din Bacau. Unul dintre cei doi copii raniți in urma incidentului, o fetița de 4 ani, a murit. Fratele ei, de 3 ani, este in coma.

- O fetita in varsta de 4 ani a decedat, iar fratele acesteia, de 3 ani, se afla in coma, dupa ce s au jucat in locuinta cu chibriturile, au aprins salteaua patului si s au intoxicat cu fum, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.Evenimentul s a produs marti…

- Joaca nesupravegheata a doi copii de 3 și 4 ani a dus la o adevarata tragedie, intr-o familie din Bacau. Micuții s-au jucat cu chibriturile și au incendiat o saltea, iar apoi focul s-a extins in toata casa. In apartament se mai afla și fratele lor mai mic, un bebeluș de 4 luni, pe care tatal copiilor…

- O fetita in varsta de 4 ani a decedat, iar fratele acesteia, de 3 ani, se afla in coma, dupa ce s-au jucat in locuinta cu chibriturile, au aprins salteaua patului si s-au intoxicat cu fum, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu. Evenimentul s-a produs marti…

- O fetita in varsta de 7 ani si strabunica acesteia in varsta de 82 de ani au murit, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau, in Sectorul 1 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Barbatul, in varsta de 34 de ani, și-a achiziționat o mașina pentru a-și inscena moartea, scrie a1.ro. Daca automobilul a fost gasit intr-un rau, trupul neinsuflețit, nu. Pentru ca femeia nu știa ce intenții ascunse avea barbatul, atunci cand a crezut ca intr-adevar a murit, ea n-a putut suporta.…