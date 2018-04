Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP. Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei…

- Bebelusul, un baietel, avea trei luni. A murit, sambata dimineata, dupa ce i s-a facut rau. Din primele informații, bebelușul s-a inecat cand a regurgitat. Se pare ca Ambulanța a sosit prea tarziu pentru ca mama bebelușului nu a avut telefon sa sune la 112, potrivit ziarulargesenilor.ro,…

- Medicii de la SJA Arges au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata la un apel de urgenta O familie din Titesti, Valea Manastirii, a sunat la ambulanta sa spuna ca bebelusul lor in...

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112.

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112. Tatal bebelusului este plecat la…

- Un incendiu de proporții a cuprins o secție de poliție din orașul venezuelean Valencia, capitala statului nordic Carabobo, unde funcționa și un penitenciar. Cel puțin 68 de deținuți au murit, potrivit BBC, citat de realitatea.net Printre persoanele decedate se afla și doua femei aflate in vizita la…

- Sfarsit cumplit pentru un barbat de 59 de ani din Buzau. Acesta a fost spulberat de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul european 85 printr-un loc nepermis. Soferul care l-a lovit, un barbat de 34 de ani, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in curtea unei societati comerciale.…

- Sfarsit cumplit pentru doi soti dintr-o localitate buzoiana. Oamenii au murit arsi de vii dupa ce masina lor a fost lovita de o limuzina intrata pe contrasens si a luat foc. Martorii nu au reusit sa-i salveze, iar pompierii i-au gasit carbonizati intre fiare dupa ce au stins flacarile. Soferul vinovat,…

- Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al Univeristații Craiova, a murit la 61 de ani, in aceasta dimineața. Fostul jucator suferea de o boala incurabila și facea tratament de aproape trei ani. Nicolae Tilihoi a fost un jucator de baza in Craiova Maxima. Nicolae Tilihoi a fost descoperit de Corneliu Andrei…

- O tanara de 32 de ani și-a pierdut viața, miercuri seara, intr-un acicdent de circulație produs pe o șosea din vestul țarii. The post Tragedie fara margini! O tanara de 32 de ani a murit intr-un accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul din Caracal, Liviu Radu, a declarat ca este vorba despre cei doi copii ai familiei Zambrea, un tanar, o tanara si de sotul acesteia din urma. In accident a fost ranita si sotia tanarului.”Este o tragedie pentru ca din aceasta familie Zambrea au murit baiatul, in varsta de 24 ani…

- Cinci cetateni romani, patru barbati si o femeie, au murit intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Barbatii cu varste cuprinse intre 27-37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tragedia s-a petrecut pe o sosea din sudul tarii, dar nu se stie deocamdata…

- Potrivit poliției, baiatul a pus mana pe o arma din casa, dupa ce sora lui a refuzat sa-i dea controller-ul, scrie stririleprotv.ro. Baiatul și-ar fi impușcat sora din spate direct in cap. Citeste si Surorile Bambi, mame in acelasi timp? "Sunt innebunita dupa acest gand..." Fetița a…

- Un barbat angajat la o cariera de calcar din localitatea Costesti din judetul Valcea a murit, sambata, strivit de bena unui utilaj manevrat gresit de catre un coleg, potrivit Politiei Valcea, scrie Romania TV. Un grav accident de munca a avut loc la cariera de calcar Bistrita, victima fiind un barbat…

- Stefan Barabas, fiul directorului de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit joi seara din cauza unei raceli. Joi seara, in jurul orei 21, baiatul s-a dus la parinții lui și le-a zis ca nu se simte bine. Acestia au banuit ca e vorba de o raceala, dar cand i-au dus medicamente, l-au gasit…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Un batran de 78 de ani a sfarșit tragic… pe treptele Primariei Lugoj. Barbatul a mers sa iși rezolve problemele la Biroul Agricol, dar i s-a facut rau și a cazut pe treptele instituției, lovindu-se la cap. Echipe medicale de la Ambulanța și SMURD au intervenit la locul incidentului…

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata noaptea trecuta, la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu Udinese, din Serie A. Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de...

- Sfarșit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei țigari. Locuia intr-un apartament din stațiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani. Vecinii spun ca joi seara din apartamentul celor doua ieșea fum. Cand au intrat in casa au gasit-o pe batrana…

- O femeie a murit in conditii inca neelucidate iar concubinul ei declara ca ea ar fi avut gripa si ca nu s-a tratat. Victima se numeste Livia Radasanu (45 de ani), din comuna Todiresti si locuia fara forme legale in satul Mihoveni din comuna scheia. Livia Radasanu era cunoscuta ca fiind consumatoare…

- Au curs apelurile la Salvare, in ultimul interval. Cadrele medicale au fost chemate in ajutorul unor oameni carora s-au simtit rau in strada, dar si al unor persoane care nu au adapost. Racirea vremii anuntata de meteorologi a facut ca un numar semnificativ de persoane sa aiba nevoie de ajutor. Detalii…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator.

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a activat planul roșu de intervenție, 10 persoane fiind ranite. Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate doua autoturisme. Într-un autoturism Volkswagen Sharan se aflau 7 persoane, iar în celalalt,…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- O familie din patru persoane a decedat in propria locuința. Cazul a avut loc astazi in jurul orei 18:00 intr-o casa din municipiul Balți. Este vorba de un barbat și o femeie in varsta de 28 de ani, dar și de copii acestora in varsta de 7 și respectiv 5 ani.

- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- O femeie de 73 de ani, din Targu-Jiu, a murit, luni dimineața, in plina strada. Pensionara se afla langa Piața de Flori din centrul municipiului cand i s-a facut rau. Batrana se afla la cumparaturi. Ea a apucat sa le spuna vanzatorilor ca are nevoie de ajutor. Eforturile medicilor de la Ambulanța…

- Un accident soldat cu moartea unei femei de aproximativ 65 de ani a avut loc in aceasta seara (azi, 17 februarie) in localitatea Certeze. Din primele informații reiese ca femeia era culcata pe asfalt, iar o mașina condusa de un satmarean a trecut pur și simplu peste ea. Șoferul spune ca nu a observat-o…

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- Mobilizare pentru Dan Udrea, romanul mort in Malta. Barbatul, pe care destinul l-a lovit cumplit, devenise tata pentru a doua oara in urma cu șase luni. Bistrițeanul se mutase impreuna cu familia in statul maltez, in speranța unei vieți mai bune. In timpul unei furtuni, Dan a murit pe loc dupa ce…

- Incident dramatic la priveghiul barbatului rom care a murit la scurt timp dupa ce un aparat medical a cazut peste el, la Spitalul Municipal Dej. Ieri, o alta tragedie s-a abatut asupra familiei. Seara, oamenii s-au adunat in jurul sicriului. Conform traditiei, romii au intins gratare din…

- O familie de romi din localitatea bistriteana Reteag a avut parte de tragedie dupa tragedie. La priveghiul unui barbat de 53 de ani, varul decedatului s-a inecat cu mancarea data pomana in cinstea sa si a murit.

- Tragedia la Nave (Lucca). Un muncitor in construcții de 38 de ani, de origine romana, a fost gasit mort in locuința in care era gazduit de cațiva amici. Alarma a fost data in jurul orei 7.00. Salvatorii trimiși de 118 cu ambulanțele de la Crucea Roșie din Lucca i-au constatat decesul.…

- „Om bun, sofer de exceptie si un adevarat prieten, Facea Nick, Americanul, Dumnezeu sa te ierte si sa te aiba in paza!!”, spune unul dintre prietenii șoferului decedat, care se pare ca avea probleme cu inima, acest lucru fiindu-i pana la urma fatal. Toți cei care l-au cunoscut sunt șocați și au crezut…

- Barbatul a fost vazut de un localnit aflat pe mal cazand in apa inghetata a lacului de acumulare Dridu. Acesta a sunat imediat la 112 și, in cel mai scurt timp, au plecat spre locul evenimentului salvatorii de la Detașamentul Urziceni cu barca și ambulanța SMURD, o echipa medicala de la Serviciul…

- O femeie de 72 de ani a murit, duminica, dupa ce o ambulanta aflata în misiune a accidentat-o în timp ce traversa neregulamentar la intrare în orasul Saveni, judetul Botosani.

- Un barbat de 27 de ani, instituționalizat in cadrul CITO Odobești, a murit vineri seara dupa ce s-a inecat cu mancare. „In timp ce personalul din cadrul centrului suna la 112, asistentul medical a aplicat imediat manevre specifice de acordare a primului ajutor in aceste cazuri, in…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Sfarsit cumplit pentru un barbat din Arges. Acesta a murit in chinuri groaznice dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul feroviar s-a petrecut in satul Baloteasca, din comuna Leordeni, la limita dintre judetele Dambovita si Arges. (VEZI SI: FOTO / Tanarul mort in accidentul feroviar din Vaslui a fost…

- PRINSA CU MINCIUNA Un apel la 112 facut ieri seara, in jurul orelor 18.20, a pus pe jar Ambulanța și Poliția. S-a sesizat ca pe DN 24 B, la intrarea in satul Popeni dinspre Zorleni, zace inconștient un barbat necunoscut, iar cel de la telefon a spus ca omul a fost lovit de o mașina [...]

- Femeia in varsta de 65 de ani este din localitatea Cetateni. Aceasta a alunecat pe gheata, iar din cauza ranilor grave suferite la cap a decedat. Un barbat a fost martor la accident si a sunat imediat la 112, insa medicii nu au mai putut face nimic petru viata femeii. Tot in Arges, un barbat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme…

- Numele micuței Jasmina Leontieva a ajuns pe buzele tuturor, fetița fiind singura supraviețuitoare a catastrofei. In varsta de 3 ani, Jasmina nu-și amintește absolut nimic, așa ca, din fericire, nu se poate vorbi despre o trauma psihica. Spre binele ei, din memorie i s-a șters totul. Nu ține minte…

- Sfarsit cumplit pentru o batrana de 84 de ani din Buzau. Aceasta a murit dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil focul a izbucnit de la soba cu care batrana se incalzea. Cadavrul a fost descoperit aproape de usa, semn ca victima incercase sa iasa din casa.

- Un turist si-a pierdut viata in Muntii Bucegi, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Salvamontistii au plecat in cautarea lui imediat ce s-a anuntat disparitia si au facut eforturi mari pentru a-l gasi pret de cateva ore.A

- O femeie din Arad, care a avertizat zile la rand ca se va sinucide, s-a aruncat, joiA dupa-amiaza, de la etajul 3 al blocului in care locuia. Cutremurator este faptul ca, nu departe de acest loc, in urma cu cativa ani, fostul ei sot si-a pus capat zilelorA in acelasi mod. (VEZI SI: Un adolescent din…

- Tragedie intr-o familie din Republica Moldova. Un tanar in varsta de 31 de ani a decedat in Italia in urma unui accident de motocicleta in Milano, Italia. Potrivit presei italiene, la 4 ianuarie acesta s-ar fi izbit cu motocicleta intr-o mașina de ambulanța. Din cauza multiplelor traume, barbatul a…

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...