Tragedie în Argeş. Două persoane au murit după ce au alunecat pe gheaţă Femeia in varsta de 65 de ani este din localitatea Cetateni. Aceasta a alunecat pe gheata, iar din cauza ranilor grave suferite la cap a decedat. Un barbat a fost martor la accident si a sunat imediat la 112, insa medicii nu au mai putut face nimic petru viata femeii. Tot in Arges, un barbat a murit dupa ce a alunecat pe gheata si a cazut intr-o fantana adinca de sase metri, in timp ce incerca sa scoata apa pentru animale. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de autobuz ar fi vazut-o pe femeie si a sunat la 112, imediat dupa ce si-a dat seama ca femeia a s-a lovit, potrivit observator.tv. Tot in Arges, un barbat a murit dupa ce a alunecat pe gheata si a cazut intr-o fantana adanca de sase metri, in timp ce incerca sa scoata apa pentru animale.

- Un barbat de 50 de ani, originar din Straseni a decedat dupa ce s-ar fi intoxicat cu gaze naturale. Sotia, Elena Pereu, viceprimar in localitate si feciorul acesteia in varsta de 12 ani se afla in sectia reanimare la spitalul Raional din Straseni.

- Un barbat de 64 de ani din Arges si-a pierdut viata, dupa ce a cazut in fantana. Un apel la 112 anunța ca in comuna Poienarii de Muscel, un localnic are nevoie de ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii și un echipaj de la Ambulanta. Salvatorii l-au gasit pe barbat in stare grava, dupa ce…

- Un barbat de 64 de ani din Arges si-a pierdut viata, dupa ce a cazut in fantana. Un apel la 112 anunța ca in comuna Poienarii de Muscel, un localnic are nevoie de ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii și un echipaj de la Ambulanta.

- Avionul plecase de pe aeroportul din San Andros, una dintre insulele arhipelagului Bahamas, si avea ca destinatie aeroportul New Providence, din capitala Nassau. La un moment dat s-a pierdut legatura radio cu el si a disparut de pe radare, ulterior localizandu-se ca loc de prabusire un punct…

- 52 de persoane au murit, dupa ce autobuzul in care se aflau a luat foc, joi, in Kazakhstan, potrivit declaratiilor ministerului de interne al tarii, scrie The Guardian. Autobuzul calatorea pe o...

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Codul portocaliu de ninsoare a aglomerat Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Alba. Șapte persoane au ajuns la UPU cu traumatisme la nivelul membrelor, dupa ce au cazut pe gheața. In perioada de manifestare a codului portocaliu au fost inregistrate la UPU Alba Iulia 7 pacienți cu traumatisme…

- Mai multe persoane au fost internate, in ultimele 24 de ore, in Sectia de Ortopedie Traumatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, dupa ce au cazut pe gheata si au suferit fracturi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tragedie uriasa luni dimineata, pe soseaua dintre Chisinau si Bender. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar doua sunt grav ranite. Comunicatul Politiei din Moldova: „Grav accident rutier în urma caruia au decedat cinci persoane, printre care si…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 40 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinsi in aceasta…

- Potrivit ISU Prahova, un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-o casa particulara din comuna Ivoarele. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati si arde generalizat. Pentru lichidarea flacarilor intervin patru autospeciale. In locuinta a fost gasit…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- Pompierii din Capitala au avut de lucru in noaptea dintre ani. Un barbat a sfarsit carbonizat dupa ce locuinta improvizata in care statea a luat foc. Cateva zeci de minute mai tarziu, salvatorii au fost chemati sa intervina la magazin ...

- Mai mult de 30 de oameni si au pierdut viata dupa ce un incendiu urias a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenti de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International SSI , o agentie de preluare a afacerilor ce avea sediul in mall ul…

- Mai mult de 30 de oameni și-au pierdut viața dupa ce un incendiu uriaș a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenți de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International (SSI), o agenție de preluare a afacerilor ce avea…

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Alarma s-a dat in aceasta dimineata. Pompierii au fost solicitati sa intervina petnru stingerea unui inceniu in zona Lipovei, la o baraca ce a fost cuprinsa de flacari. Doua autspeciale ale pompierilor au ajuns de urgenta pe strada Radulescu Motru, iar dupa ce incendiul a fost stins, pompierii au descoperit…

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Doua persoane si-au pierdut viata pe loc, iar altele doua au fost transportate in stare grava la spital, dupa un accident care a avut loc in judetul Mures. Accidentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Chetani. Din primele informatii, se pare ca un sofer a incercat sa efectueze o depasire riscanta…

- Tragedie la Combinatul Oltchim! Un barbat in varsta de 48 de ani a murit, iar altul de 50 de ani a fost ranit grav dupa ce au cazut patru metri in gol. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol.Cei doi au fost gasiti intr-un recipient de colectare care era gol, anunța News.ro.…

- Tragedie la Balți. Un barbat in varsta de 60 de ani a murit dupa ce apartamentul in care se afla a fost cuprins de flacari. Potrivit pompierilor totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 16:15.

- Doua persoane din Galati, in varsta de 89 si respectiv 70 de ani, au decedat, astazi, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Pompierii intervin si la aceasta ora pentru lichidarea flacarilor. Cele doua victime, barbat si femeie, aveau probleme de sanatate si au fost gasite carbonizate. Purtatorul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arges a murit, miercuri, dupa ce a fost sfasiat de un urs, in zona Valea Stilistii, in timpul unei partide de vanatoare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs in timpul unei partide de vanatoare in Aninoasa, judetul Arges, in zona Valea ...

- Un barbat in varsta de 40 de ani, dupa primele informatii, a fost atacat de un urs si a murit in urma loviturilor. Acesta era bataias la o partida de vanatoare la vulpi, autorizata, pe fondul 17 Aninoasa, apartinand AJVPS Arges. Tragedia a fost anuntata la 112 de un alt participant la vanatoare. Incidentul…

- Un barbat a murit luni, 4 decembrie, la autogara Fany din Satu Mare. Ambulanțierii nu au mai putut face nimic pentru a salva viața acestuia. „La ora 09:44 ambulanța este solicitata la autogara Fany pentru un barbat inconștient cu convulsii. Echipajul cu medic trimis la locul solicitarii gasește pacientul…

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- Un incendiu a izbucnit, vineri noaptea intr un hotel de lux din Georgia, situat in orasul Batumi de pe malul Marii Negre. 11 persoane si au pierdut viata si alte 21 au fost ranite in Hotelul Leogrand, au anuntat autoritatile georgiene, relateaza The Seattle Times.100 de persoane au fost evacuate din…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 10 au fost ranite vineri seara intr-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din statiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa…

- Un barbat a murit luni dimineata la Comoraste dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil incendiul a pornit de la o tigara. Pompierii din Oravita au luptat cateva ore cu flacarile, insa echipele de interventie nu au mai putut salva nimic. ”Doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare in vestul Marocului, transmit France Presse si dpa.

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul.Potrivit Inspectoratului…

- Doua persoane au murit, iar a treia a ajuns la spital, dupa ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon in urma fermentarii vinului. Potrivit reprezentantilor Serviciului Situatiilor Exceptionale, ieri, salvatorii au fost alertati sa intervina in satul Pelinei, raionul Cahul.

- Un tren de marfa a deraiat, duminica seara, în sudul Republicii Democrate Congo. Potrivit unui bilanț provizoriu, 33 de persoane au fost ucise, relateaza BBC, citând surse locale.

- Caz tragic in Cimislia! Un barbat de 31 de ani a murit, dupa ce un perete din cladirea Consiliului raional Cimislia s-a prabusit peste el. Incidentul a avut loc ieri dimineata in timpul unor lucrari de reparatie la etajul doi al sediului.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, a declarat ca un accident cu victime in care au fost implicate doua aututorisme s-a produs sambata pe DN 25, pe raza comunei Movileni. "Cele doua masini au fost gasite de politistii sositi la fata locului pe acelasi sens de mers si din primele cercetari…

- Tanarul de 19 ani din Gugesti coborase dintr-un tren si a fost acrosat de un altul, in momentul in care traversa calea ferata, potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Vrancea, Paula Enache. Martorii accidentului spun ca baiatul ar fi ascultat muzica la casti si de aceea nu ar fi auzit…

- UPDATE: Doua echipaje de stingere și unul de prim ajutor S.M.U.R.D din Cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației au acționat astazi la localizarea și lichidarea unui incendiu semnalat la o cladire abandonata din municipiu. Ajunși la fața locului, pompierii au fost informați ca in interior…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran. Aproximativ o suta de persoane care lucrau...

- Un pieton a murit, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism, pe DN 10, in zona parcului industrial din Prejmer, spune reprezentantul ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Sfreja a mai...