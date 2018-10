Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie joi (25 octombrie) seara pe pasajul rutier Micalaca din Arad. O mașina cu patru tineri a zburat de pe pasajul Micalaca. „Accidentul din aceasta seara a avut loc in jurul orei 20,20, cand un tanar de 24 de ani, din Arad, a condus un autoturism pe Calea Radnei, inspre Podgoria, iar pe pasajul…

- Tragedie pe un platou de filmare din regiunea rusa Kaluga. Un cascador a murit dupa ce a fost strivit de un tanc in timpul filmarilor unei pelicule despre cel de-Al Doilea Razboi Mondial. La fața locului au ajuns echipaje de descarcerare, care au scos corpul neinsuflețit de sub șenile.

- Un sofer de TIR a murit strivit in cabina, intr-un accident socant pe A1, la Ceala, in Arad. Camionul s-a rasturnat si soferul a ramas prins intre fiare, fara suflare. Accidentul a avut loc joi seara,...

- Accident șocant in Arad! Un sofer de TIR a murit strivit in cabina, joi seara 927 septembrie) intr-un accident socant pe A1, la Ceala. Camionul s-a rasturnat, iar barbatul a ramas prins intre fiare. Un TIR inmatriculat in Turcia s-a rasturnat peste parapeții desparțitori, pe A1. Camionaul transporta…

- Un barbat din județul Vrancea a murit, sambata, dupa ce a a cazut dintr-un tractor și fost strivit de acesta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Surse apropiate anchetei spun ca barbatul de 43 de ani ara un teren agricol și, din motive inca necunoscute, a cazut din cabina tractorului aflat in mers,…

- Accident grav in aceasta dupa amiaza in judetul Arad, pe DJ 793, intre localitatile Ignesti si Susani. Un barbat de 39 de ani și-a pierdut viața in urma unui teribil accident rutier. Mai exact, din cauza vitezei, acesta a pierdut controlul volanului, a parasite parte carosabila și s-a rasturnat. In…

- Tragedie in Olt! Viceprimarul comunei Balteni, Nicolae Grigore, si-a pierdut viata dupa ce a fost strivit de un tub de canalizare din beton, greu de aproximativ 800 de kilograme. Potrivit primarului Tudor Marineata, viceprimarul supraveghea luni seara (20 august) descarcarea unui TIR incarcat cu tuburi…

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite, doua dintre acestea fiind in stare grava, dupa ce un autoturism si un microbuz de marfa s-au ciocnit frontal, joi dupa-amiaza, pe DN 7G (centura orasului Nadlac). Traficul este complet blocat.